Daredevil: Born Again – Marvel bestätigt neue Serie für Disney+

Die guten Nachrichten für Marvel-Fans häufen sich: Bei der ComicCon in San Diego wurde, neben vielen anderen Highlights, die Fortführung der Daredevil-Serie offiziell bestätigt. Diese soll 2024 bei Disney+ an den Start gehen.

Wie schon vor einigen Monaten bekannt wurde, soll die Serie um „Daredevil“ in die vierte Runde gehen. Bestätigt wurde dies allerdings erst vor wenigen Tagen bei der San Diego ComicCon. Marvel-Präsident Kevin Feige kündigte mit „Daredevil: Born Again“ eine weitere Serie an, die Teil der Multiverse Saga ist.

MCU: Marvel Studios gewährt ersten Blick auf Phase 6 mit neuen Avengers-Filmen

Daredevil: Born Again kommt zu Disney+

Die ersten drei Staffeln der MCU-Serie liefen seinerzeit bei Netflix. Anfang des Jahres endeten dort die Streamingrechte von „Daredevil“, „Luke Cage“, „Jessica Jones“, „Iron Fist“, „Punisher“ und „The Defenders“ und so zogen die sechs Serien in den hauseigenen Marvel-Channel von Disney+ um.

Viel ist zu „Daredevil: Born Again“ bisher nicht bekannt. Bestätigt sind jedoch Charlie Cox und Vincent D’Onofrio als Hauptdarsteller. Cox wird erneut in die Rolle von Matt Murdoch alias „Daredevil“ schlüpfen, indes D’Onofrio als Widersacher Wilson Fisk/Kingpin zurückkehrt. Die Vorfreude seitens des Schauspielers scheint jedenfalls groß, wie jüngst bei Twitter zu sehen war:

Inhalt von Twitter anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Twitter. Inhalt von Twitter immer anzeigen

Zuletzt hatte Kingpin einen Auftritt in der MCU-Serie Hawkeye, während „Daredevil“ in der Crossover-Serie „The Defenders“ und „Spider-Man: No Way Home“ zu sehen war.

Zudem wurde bei der ComicCon auch ein neuer She Hulk-Trailer präsentiert, in dessen Schlussszene offenbar „Daredevil“ zu sehen ist. „She Hulk“startet übrigens am 17. August 2022 bei Disney+.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Unklar ist bisher, ob auch Elden Henderson als Foggy Nelson und Deborah Ann Woll als Karen Page in „Daredevil: Born Again“ mit von der Partie sein werden.

„Daredevil: Born Again“ soll 18 Folgen umfassen und im Frühjahr 2024 bei Disney+ starten. Damit ist die Serie Teil von Phase 5 des Marvel Cinematic Universe, die mit „Ant-Man and the Wasp: Quantumania“ im Februar 2023 beginnt.