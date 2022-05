Marvel plant mit einer neuen Daredevil-Serie für Disney+

Der Defender ist zurück! Marvel entwickelt erste Pläne für eine neue Daredevil-Serie mit Charlie Cox für Disney+, möchten US-Medien aus internen Quellen erfahren haben.

Damit erfüllt Marvel-Chef Kevin Feige die Wünschen zahlreicher Fans, denn nach der Absetzung der Netflix-Serie im Jahr 2018 war der Unmut groß. Inzwischen sind sämtliche Marvel-Serien von Netflix mit den Defenders zum Streamingdienst Disney+ umgezogen und verfügbar.

Wiedersehen mit Daredevil und Kingpin bei Disney

Eine überraschende Rückkehr von Matt Murdock aka Daredevil fand bereits im Kinohit „Spider-Man: No Way Home“ mit Tom Holland statt, wo Charlie Cox als blinder Anwalt aka Superheld einen Gastauftritt inne hatte. Gleichzeitig fand sein Erzfeind Wilson Fisk aka Kingpin (mit Schauspieler Vincent D’Onofrio) einen Weg in die erfolgreiche Marvel-Serie „Hawkeye“.

Hinzu kommt, dass erst jüngst zum Drehstart des Spin-offs Marvels Echo (2023) ein Wiedersehen mit dem blinden Anwalt Matt Murdock aka Daredevil einschließlich seinem Gegenspieler Kingpin bestätigt wurde. Was liegt da näher, als die neue Serie als Sprungbrett für eine neue eigene „Daredevil“-Serie zu legen.

Daredevil: Gehören die Marvel-Serien von Netflix zum Kanon des Marvel Cinematic Universe?

Daredevil: Erste Besetzung für neue Marvel-Serie gefunden

Die beiden Serienmacher und Showrunner Matt Corman und Chris Ord („Covert Affairs“) sollen die neue „Daredevil“-Serie entwickeln, ein Start ist noch nicht bekannt. Man darf aber davon ausgehen, dass sie erst nach der Marvel-Serie „Echo“ auf Disney+ gezeigt wird, also nicht vor 2023.

Die sechs Marvel-Serien Daredevil mit Charlie Cox, Jessica Jones mit Krysten Ritter, Luke Cage mit Mike Colter, Iron Fist mit Finn Jones, The Defenders und Jon Bernthal als The Punisher von Netflix, die zum damaligen Start des neuen Streamingdienstes von Disney eingestellt wurden, stehen seit dem 29. Juni 2022 bei Disney+ zur Verfügung. Ihr könnt sie jederzeit auf Disney Plus streamen.

