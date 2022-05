Marvel hat vor wenigen Stunden – neben einem ersten Trailer zur She-Hulk-Serie – einen ersten Blick auf eine weitere neue MCU-Serie bei Disney+ gewährt: Echo!

Das Spin-off zur beliebten Serie Hawkeye stellt die neue Superheldin Maya Lopez aka Echo in den Mittelpunkt, erneut gespielt von Alaqua Cox. Die junge Darstellerin präsentiert sich auf einem ersten Preview-Bild zum Start der Dreharbeiten recht kämpferisch – und begeistert sogleich eine Vielzahl der Fans, die mit entsprechend positiven Reaktionen die Premiere der neuen Marvel-Serie kaum erwarten können.

Wann kommt Marvels Echo bei Disney plus?

Die neue MCU-Serie Echo mit Alaqua Cox als Maya Lopez befindet sich noch in der Produktion und wird voraussichtlich 2023 bei Disney+ an den Start gehen.

Erste Story-Details: Wer ist Echo?

Maya Lopez aka Echo wurde taub geboren und kann sich einzig auf ihre Sehkraft verlassen. Sie verfügt über ein fotografisches Gedächtnis, was sie in die Lage bringt, die verschiedensten Fähigkeiten andere wie etwa den Kampfstil exakt zu kopieren.

Maya Lopez hatte als gehörlose Anführerin einer kriminellen Bande in Hells Kitchen ihren ersten Auftritt in der Hawkeye-Serie und darf nun ihre eigene Origin-Story erzählen. Viel wird noch nicht zur Handlung verraten, als das sich die Jugendliche „ihrer eigenen Vergangenheit und ihrer Herkunft stellen muss um die Bedeutung von Familie und Gemeinschaft zu begreifen.“

Interessant sein dürfte jedoch die Tatsache, dass Maya Lopez die Nichte des großen Gegenspielers Wilson Fisk aka Kingpin ist. Fisk, der in den Comics ihren Vater, der insgeheim ein Mafia-Vollstrecker war, ermorden lies, benutzte die Jugendliche mit ihren außergewöhnlichen Talenten für seine düsteren Zwecke.

Gleichzeitig machte Echo in der Hawkeye-Serie bereits die Bekanntschaft mit einem anderen Superhelden: den blinden Anwalt Matt Murdock aka Daredevil, den viele ebenso wie Kingpin bereits aus der Marvel-Serie von Netflix her kennen dürften. Von Kingpin beauftragt soll sie Daredevil töten, was dieser jedoch verhindern kann, während Echo ihren Zorn gegen Kingpin richtet.

Echo: Hawkeye Spin-off bringt Daredevil- und Punisher-Autoren zurück

Erste Besetzung mit Kingpin und Daredevil bestätigt

Zum Start der Dreharbeiten der neuen Marvel-Serie Echo wurden bereits einige wichtige Charaktere bestätigt, die den Kennern der Comics aber auch des MCU bestens bekannt sein dürften:

Alaqua Cox als Maya Lopez / Echo

Zahn McClarnon als William Lopez

Vincent D’Onofrio als Wilson Fisk / Kingpin

Charlie Cox als Matt Murdock / Daredevil

Chaske Spencer

Tantoo Cardinal

Devery Jacobs

Cody Lightning

Graham Greene

Die Serie wird von Marion Dayre gestaltet, basierend auf den Marvel-Comics David Mack und Joe Quesada. Die Regie der führen Sydney Freeland und Catriona McKenzie.

Erste Reaktionen der Fans fallen begeistert aus

Mit der Veröffentlichung des ersten Bildes bestätigte Disney den Start der Produktion der neuen Marvel-Serie. Bereits jetzt löst allein das erste Szenenbild von Echo einen regelrechten Begeisterungssturm unter den Fans aus. Die besten Reaktionen haben wir hier zusammengestellt:

