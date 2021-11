Neue MCU-Serie Echo angekündigt, Spin-off zu Hawkeye

Im Verlauf des Disney+ Day wurden viele neue Inhalte für den Video-on-Demand-Sender angekündigt und nicht wenige davon werden Teil des Marvel Cinematic Universe sein. So auch die neue Serie Echo, bei der es sich um einen Ableger der MCU-Serie Hawkeye handelt.

Echo: Hawkeye-Spin-off offiziell angekündigt

Nachdem der VoD-Sender Disney+ an den Start gegangen ist, hat man dort schnell versucht, die große Fanbase des MCU an sich zu binden, entsprechend wurden neben den vielen Filmen des Franchise, die ihr euch als Abonnenten dort ansehen könnt, auch hochwertige Eigenproduktionen zur Verfügung gestellt.

Die ersten dieser vollwertigen MCU-Serien, WandaVision, Falcon and the Winter Soldier und Loki, sind bereits abgeschlossen und noch in diesem Jahr, nämlich am 24. November 2021, folgt mit „Hawkeye“ die vierte vollwertige Serie des Marvel Cinematic Universe.

Doch obwohl das neue Projekt, in welchem erneut Jeremy Renner in der Rolle des Bogenschützen Hawkeye aka. Clint Barton zu sehen sein wird, noch gar nicht angelaufen ist, wurde nun im Verlauf des Disney-Plus-Day bereits ein offizieller Ableger vorgestellt, nämlich die neue Serie „Echo“.

Dass sich eine solche Serie in Produktion befinden soll, haben wir bereits im März dieses Jahres das erste Mal gehört, doch nun ist es endlich offiziell. In der Hauptrolle bekommen wir die Schauspielerin Alaqua Cox zu sehen, die in die Rolle der Maya Lopez schlüpft, eine taube Ureinwohnerin Amerikas, die die Fähigkeit hat, den Kampfstil von jedem Gegner perfekt zu kopieren.

Der Charakter wird in den sechs offiziellen Folgen der Mutterserie „Hawkeye“ eingeführt werden und ist Fans der Comicvorlagen bereits als Kämpferin an der Seite von Helden wie Daredevil, Moon Knight und den Avengers ein Begriff. Als Drehbuchautoren sowie Executive Producer fungieren Etan und Emily Cohen.

©The Walt Disney Company.

Echo: Was wissen wir noch über die Serie?

Tatsächlich gibt es bis zu diesem Zeitpunkt keine weiteren Einzelheiten zu der Serie und inwiefern diese mit den anderen Produktionen in Verbindung stehen wird. In den Comics wird der Vater von Maya von dem Verbrecherboss Kingpin getötet, der diese schließlich adoptiert und als seine eigene Tochter aufzieht.

Ob hier ein neuer Schauspieler für die Rolle des Mafiosi angeheuert wird oder ob Fans endlich ihren Traum erfüllt bekommen, Vincent D’Onofrios noch einmal als Kingpin zu sehen, steht noch komplett in den Sterne. D’Onofrio spielte diesen Charakter in der Netflix-Serie Daredevil und viele Zuschauer*innen hoffen bereits seit langem, dass einige Figuren aus dieser Show ins MCU eingeführt werden.

Vielleicht erfahren wir mehr, wenn die sechsteilige Serie „Hawkeye“ uns endlich verraten hat, wie Echo in das Universum passt und wie sie ins MCU eingeführt wird. „Hawkeye“ startet offiziell am 24. November 2021 und ist exklusiv auf Disney+ zu sehen.