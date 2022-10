Marvel bringt den kleinsten Superhelden aus dem MCU für ein neues Kinoabenteuer zurück. Die Rede ist von Ant-Man, der gerne von den Fans der Avengers übersehen wird, was nicht nur an seiner Größe (als Superheld, nicht im echten Leben) liegt.

Im ersten Trailer zu Ant-Man and The Wasp: Quantumania liegt genau hier sein Problem, er wird sogar von den Fans mit Spider-Man verwechselt. Welches neue Abenteuer Ant-Man-Darsteller Paul Rudd an der Seite von Hope (Evangeline Lilly) und Hank Pym (Michael Douglas) erleben darf, sehen wir ab dem 17. Februar 2023 in den Kinos.

Ein neuer mächtiger Gegenspieler stellt sich vor

Im neuen Marvel-Streifen „Ant-Man and The Wasp: Quantumania“ dürfen Fans des MCU bereits einen ersten Blick auf den neuen großen Bösewicht und Widersacher der Avengers werfen: Kang der Eroberer.

Der Oberschurke spielt im kommenden Avengers 5: The Kang Dynasty einen wichtigen Part, wie der Titel des Films bereits nahelegt. Seinen ersten Auftritt hatte der Gegenspieler schon in der Serie „Loki“, der die Welt in ein Chaos stürzt und den Marvel-Helden einigen Ärger einbringen wird.

Dabei wird der zeitreisende Bösewicht Kang (Jonathan Majors) von den Machern des MCU als neuer Thanos aufgebaut, der über mehrere Filme und Serien hinweg in Phase 5 und 6 des MCU für Angst und Schrecken sorgen soll.

Der aus den Comics bekannte Oberschurke gehörte übrigens bislang zu Fox neben den X-Men und Fantastic Four. Jetzt endlich darf er auch im MCU sein Unwesen treiben. So mancher Fan sieht darin schon den Wegbereiter für die Fantastic Four ins MCU. Ob an den Gerüchten etwas dran ist, wird sich hoffentlich bald klären lassen.

Wer ist Kang der Eroberer?

Die Figur des Oberschurken Kang wurde bereits im Jahr 1963 mit einem ersten Auftritt in den Marvel Comics eingeführt und trat auch hier häufig gegen die Avengers an. Dabei handelt es sich um den Wissenschaftler Nathaniel Richards aus der Zukunft, der ein möglicher Nachfahre von Reed Richards aka Mr. Fantastic der Fantastic Four ist.

In den Comics entdeckt Nathaniel Richards im 31. Jahrhundert die Zeitreise-Technologie von Doctor Doom und macht sich diese Technik zunutze, um etwa in der Zeit zu reisen. Im alte Ägypten wird er zum Pharao Rama-Tut und verfolgt den Plan, En Sabah Nur aka Apocalypse zu seinem Nachfolger zu machen, was jedoch von den ebenfalls zeitreisenden Fantastic Four vereitelt werden konnte.

Bei seinem Versuch, wieder zurück in die Zukunft zu reisen, landet er versehentlich 1.000 Jahre später im 41. Jahrhundert und muss entdecken, dass er die friedliche Welt leicht erobern kann, was ihm den Beinamen einbringt. Da sich jedoch die Welt ihrem Untergang nähert, will Kang sie in der Vergangenheit noch einmal erobern.

In den Comics ist Nathaniel Richards aka Kang der Eroberer zeitweise auch unter den Namen Scarlet Centurion, Immortus oder Iron Lad bekannt. Ob das auch im MCU Einzug erhält, bleibt abzuwarten.

Worum geht es in Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Im dritten Ant-Man-Film spielt das aus den Comics bekannte Quantum Realm erneut eine wichtige Rolle, wie zuvor schon in „Ant-Man 2“ und „Avengers: Endgame“. Der Film setzt jedoch direkt an die Ereignisse der Serie „Loki“ und „Doctor Strange in the Multiverse of Madness“ an.

Ersten Story-Details nach reist Scott Lang aka Ant-Man (Paul Rudd) mit Hope van Dyne (Evangeline Lilly) und Hank Pym (Michael Douglas) eher unfreiwillig tief ins Quantenreich, trotz der ausdrücklichen Warnung von Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer). Mittels eines neuen Geräts, dass Langs Tochter Cassie (Kathryn Newton) – die im Verlauf des Films selbst zur Superheldin wird – entwickelt hat, kann man mit dem Quantenreich kommunizieren, was zu einer Katastrophe führt.

Dabei werden wir wohl mehr von der mysteriösen Welt und den Geheimnissen erfahren, in der Janet Van Dyne aka the Wasp jahrzehntelang gefangen war. In einer noch geheimen Rolle spielt Ex-Ghostbuster Bill Murray mit.

