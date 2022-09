Avengers: The Kang Dynasty startet in 2025. © Disney/Marvel

Avengers: The Kang Dynasty startet in 2025. © Disney/Marvel

Marvel hat im Rahmen des Disney+ Days und D23 Expo für die MCU-Fans einen ersten Trailer zur neuen Marvel-Serie Secret Invasion veröffentlicht. Das Wiedersehen mit Samuel L. Jackson als Nick Fury ist für nächstes Frühjahr 2023 auf Disney+ geplant und setzt direkt an die Ereignisse aus „Captain Marvel“ und „Spider-Man: Far from Home“ an.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Worum geht es in Secret Invasion?

Die neue Marvel-Serie knüpft direkt an das Ende des Kinofilms „Captain Marvel“ an und setzt etwa rund 30 Jahre nach dem ersten Zusammentreffen von Captain Marvel mit Nick Fury und Skrull Talos ein. Die drei Helden decken eine weitreichende Konspiration auf der Erde auf.

Denn inzwischen hat eine schleichende Invasion durch die gestaltwandlerischen Krull begonnen.

Es geht sogar so weit, dass man zu diesem Zeitpunkt nicht mehr mit Bestimmtheit sagen kann, wer nun ein echter Mensch und wer ein Skrull ist. Für die Helden gilt es nun, alles in der Macht stehende für einen Abwehrkampf gegen die feindlichen Eindringlinge zu unternehmen.

Erste Besetzung mit Samuel L. Jackson und Cobie Smulders

Inzwischen steht eine erste Besetzung zur neuen Marvel-Serie fest, die ein Wiedersehen mit bekannten Charakteren aus diversen Marvel-Filmen verspricht:

Samuel L. Jackson als Nick Fury

Ben Mendelsohn als Skrull Talos

Cobie Smulders als S.H.I.E.L.D.-Agentin Maria Hill

Don Cheadle als James Rhodes

Martin Freeman als CIA-Agent Everett Ross

Emilia Clarke („Game of Thrones“)

Kingsley Ben-Adir („The OA“)

Killian Scott („Love/Hate“)

Carmen Ejogo („True Detective“)

Christopher McDonald („Family Law“)

Olivia Colman („Fleabag“)

Als Showrunner der neuen, 6-teiligen Miniserie „Secret Invasion“ zeichnen Thomas Bezucha („Let Him Go“) und Ali Selim („Manhunt“) verantwortlich. Die Serie stellt den Auftakt zu Phase 5 des MCU dar und dürfte weitere Serien und Filme nach sich ziehen.

Hier könnt ihr den Trailer noch einmal im Originalton sehen: