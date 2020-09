Die beliebte Zombieserie The Walking Dead findet zwar nach der 11. Staffel ein überraschendes Ende, dennoch dürfen sich die Fans auf Seriennachschub im Franchise freuen: Das nächste Spin-off World Beyond geht am 5. Oktober bei Amazon Prime Video an den Start und führt eine neue Generation von jungen Überlebenden der Zombie-Pandemie in die Reihe ein.

Die neuen Trailer stellen die einzelnen Charaktere vor – und ein potenzielles Gegenmittel in Aussicht:

World Beyond: Wurde ein Gegenmittel gefunden?

Die Handlung von World Beyond spielt rund zehn Jahre nach dem Ausbruch des mysteriösen Virus, der ein Großteil der Menschheit entweder dahingerafft hat oder in lebende Tote verwandelte. Während die Originalserie direkt nach den Ausbruch beginnt, setzt die neue Serie damit später ein.

Die beiden jugendlichen Schwestern Iris (Aliyah Royale) und Hope (Alexa Mansour) haben eine Welt ohne Zombies und Untote nie kennenlernen dürfen. Während sich die wenigen Überlebenden in sicheren Orten hinter hohen Mauern zurückgezogen mit ein wenig Normalität leben, wird unterdessen fieberhaft nach einem Gegenmittel gesucht.

Als Dr. Leo Bennett (Joe Holt), der Vater der beiden Schwestern, spurlos verschwindet und seit einiger Zeit nicht mehr kontaktierbar ist, machen sich Iris und Hope auf, um ihn zu suchen. Dafür verlassen sie ihr Ressort und machen sich gemeinsam mit ihren Freunden Elton (Nicolas Cantu) und Silas (Hal Cumpston) auf eine gefährliche Reise nach New York auf – einer der Hochburgen der wütenden Zombiehorden.

Mit der Einführung der ominösen Militär-Gruppe Civil Republic Military – CRM in die Story der Serie, wird in World Beyond deine direkte Verbindung zu den übrigen TWD-Serien geschaffen. Schließlich hat die CRM etwas mit dem geheimnisvollen Verschwinden von Rick Grimes (Andrew Lincoln) zu tun.

Derweil zeigt FOX am 5. Oktober um 21 Uhr das große Finale der 10. Staffel – über Sky und Sky Ticket empfangbar. Nur wenige Tage später erfolgt der Start der neuen 6. Staffel von Fear the Walking Dead am 11. Oktober auf Amazon Prime Video.