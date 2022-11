The Walking Dead: Erste Fan-Reaktionen auf das große Finale der Zombie-Serie

The Walking Dead nimmt vor einem Millionenpublikum weltweit Abschied. Seit 2010 mit einer wachsenden Fangemeinde auch in Deutschland zu sehen, verabschiedet sich die Zombie-Serie jetzt nach 11 Staffeln und 177 Episoden.

Das extralange Finale wartet mit einer Horde Zombies und einer gigantischen Schlacht mit einem explosiven Ende auf, bei dem es erneut einige bekannte Opfer zu beklagen gibt. Wir haben die ersten Fan-Reaktionen zum TWD-Finale für euch zusammengestellt.

Wo kann man das Finale von The Walking Dead sehen?

Nur wenige Stunden nach der Erstausstrahlung am 20. November 2022 in den USA ist die letzte Episode mit dem passenden Titel „Rest in Peace“ der finalen 11. Staffel von TWD auch in Deutschland auf dem Streamingdienst Disney+ abrufbar.

Hier steht inzwischen die komplette Serie mit sämtlichen Folgen zur Verfügung.

Wer stirbt am Ende?

Im extralangen Finale von TWD mit über eine Stunde Laufzeit versprechen die Serienmacher viel Emotionen gepaart mit jede Menge Action, Horden von Zombies und eine gewaltige Explosion.

Natürlich ist auch das ein oder andere prominente Opfer darunter: Am Ende müssen wir Abschied nehmen von Luke, Jules und Rosita! Besonders Rositas Schicksal lässt einen nicht kalt, hat sie doch noch kurz zuvor endlich ihr Kind wieder in den Arm nehmen dürfen.

Für diese Charakteren gibt es eine Zukunft

Am Ende von TWD blickt das befreite Commonwealth unter der neuen Führung von King Ezekiel in eine friedliche Zukunft und vereint viele bekannte Figuren wie Carol, Aaron, Eugene, Jerry, Lydia, Elijah, Princess, Father Gabriel, RJ und Judith Grimes neben einigen mehr.

Derweil haben die Serienmacher mit den wichtigsten Charakteren etwas anderes vor: Daryl (Norman Reedus), Carol (Melissa McBride), Maggie (Lauren Cohan) und Negan (Jeffrey Dean Morgan) werden mit eigenen Spin-offs ins TWD-Universum zurückkehren. Auch Rick Grimes (Andrew Lincoln) meldet sich mit Michonne (Danai Gurira) und einer eigenen Serie zurück, die als Ersatz für die geplanten Film-Trilogie bestätigt wurde.

Neue Settings gibt es außerdem: im Fall von Daryl findet sich dieser plötzlich in Europa wieder und sucht nach einem Weg zurück. Negan und Maggie wiederum verschlägt es aus noch unerfindlichen Gründen nach New York. Einzig das Spin-off mit Rick und Michonne ist noch weitgehend geheim, was Inhalt und Setting angeht. In der geplanten Miniserie sollen ihre Charaktere endlich wieder zusammen finden und ein rundes Ende erhalten.

Erste Fan-Reaktionen zum TWD-Finale

Doch bis es soweit ist, verabschieden sich die Zuschauer im gezeigten TWD-Finale von der Serie und auch von einigen bekannten und liebgewonnenen Figuren. Wir haben einmal einige Reaktionen dazu hier zusammengetragen:

Ein weiterer Fan-Liebling nimmt Abschied

Carol und Daryls emotionaler Abschied

Ricks Rückkehr wird gefeiert

Am Ende gibt es sogar ein kurzes Wiedersehen mit Chandler Riggs