Sailor Moon Cosmos: Neuer Trailer zum finalen Film veröffentlicht

Vor einigen Tagen, genauer am 9. Juni, startete der erste Teil von Sailor Moon Cosmos in den japanischen Kinos. Nun wurde via Twitter ein neuer Trailer zum zweiten Film veröffentlicht.

Der zweite Teil der Filmreihe soll am 30. Juni 2023 in Japan an den Start gehen. Zwar ist noch immer nicht klar, ob und wann die Filme hierzulande verfügbar sein werden, dennoch wollen wir euch den neuen Trailer nicht vorenthalten.

Das große Finale

Das knapp einminütige Video verspricht einen actionreichen Kampf zwischen Bunny alias Sailor Moon und ihren Sailor-Kriegerinnen gegen Sailor Galaxia und die Shadow Galactica, die nicht weniger als die Eroberung der gesamten Galaxis im Sinn haben.

Im großen Finale ist auch erstmals die Sailor-Form von Kakyuu und Sailor Cosmos, die ultimative Form von Sailor Moon aus der Zukunft.

Entstanden sind die beiden „Sailor Moon Cosmos“-Filme in den Stuios von Studios Toei Animation und DEEN, unter Regie von Tomoya Takahashi (u.a. und Marvel-Animes). Für das Drehbuch war erneut Kazuyuki Fudeyasu zuständig.

Die musikalische Untermalung liefert Yasuharu Takanashi („Naruto Shippuden“), während Kazuko Tadano – wie schon bei den ersten beiden Staffeln der Anime-Serie – für die Charakterdesigns verantwortlich ist.

Wann und wo ist Sailor Moon Cosmos zu sehen?

„Sailor Moon Cosmos“ bildet den abschließende Höhepunkt der Remake-Reihe, die 2014 mit Sailor Moon Crystal startete. Der letzte Kino-Zweiteiler Sailor Moon Eternal feierte seiner Zeit parallel zum japanischen Kinostart international bei Netflix Premiere.

Wann die Filme hierzulande in der deutschen Sprachausgabe zu sehen sind, ist – wie schon erwähnt – noch vollkommen unklar. Ebenso steht in den Sternen, ob sie bei Netflix oder einem anderen Streaming-Dienst oder gar im Kino landen werden. Die Nachfrage dürfte jedoch recht hoch sein, sodass es nicht allzu lange dauern dürfte, bis es Neuigkeiten dazu gibt.

Was haltet ihr von dem neuen Trailer? Wünscht ihr euch eine deutsche Synchronisation oder schaut ihr lieber in der Originalvertonung? Lass es uns in den Kommentaren wissen.