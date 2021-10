Tales of the Walking Dead: Neues Spin-off von The Walking Dead kommt 2022

The Walking Dead-Fans dürfen sich auf Nachschub freuen: Während sich die finale 11. Staffel der beliebten Zombieserie auf Disney Plus in die Winterpause verabschiedet, bestätigt der US-Sender AMC nun eine weitere neue Serie im TWD-Franchise.

Tales of The Walking Dead lautet der Titel des neuen Spin-offs, der bereits im Herbst letzten Jahres erstmals vorgestellt wurde und nun in Produktion geht. Ein Start ist für Sommer 2022 geplant, vor dem großen Finale der TWD-Serie.

Tales of the Walking Dead: Erste Story-Details

„Tales of The Walking Dead“ wird eine erste Anthologie-Serie im TWD-Universum. Die Handlung jeder Folge steht für sich allein und wird innerhalb der Episode abgeschlossen. Ähnliches hatte man bereits mit den 6 Extra-Episoden der 10. Staffel versucht, dessen Negan-Folge zu einer der besten des gesamten Franchise wurde.

Showrunner Channing Powell, der bereits an der Mutterserie TWD und dem ersten Spin-off „Fear the Walking Dead“ mitwirkte, bestätigte bereits, dass bekannte TWD-Figuren in „Tales of the Walking Dead“ auftreten werden. Denkbar wären etwa liebgewonnene, aber bereits verstorbene Charaktere in der neuen Serie auftreten zu lassen, wie Publikumslieblinge Abraham (Michael Cudlitz) oder Antagonisten wie Beta (Ryan Hurst). Darüber hinaus sollen aber auch völlig neue Charaktere und deren Geschichten im Zentrum stehen.

„Diese Serie basiert mehr als jede andere im Walking Dead-Universum auf neuen Stimmen, Perspektiven und Ideen – sie erweckt Geschichten zum Leben, wie wir sie noch nie zuvor erzählt haben“, beschreibt Gimple das neue Spin-off.

Und Showrunner Channing Powell verspricht den TWD-Fans „ein einzigartigstes Spin-off“ der Zombie-Serie, welches die „Grenzen dieses Universums verschieben“ wird.

Geplant sind zunächst 6 Episoden in einer 1. Staffel, die nächstes Jahr produziert werden. Ein Serienstart ist für den Sommer 2022 angekündigt.

The Walking Dead: Wann und wie geht der 2. Teil der 11. Staffel weiter?

Zukunft von The Walking Dead

Um das TWD-Franchise weiter auszubauen, hatte Produzent und Serienmacher Scott M. Gimple bereits vor einiger Zeit mit ersten Ideen für weitere Spin-offs gespielt, die nun tatsächlich umgesetzt werden. Weitere Details zu „Tales of the Walking Dead“ werden in den nächsten Monaten folgen.

Derweil dürfen sich Fans auf eine 7. Staffel von Fear the Walking Dead freuen, die am 17. Oktober auf AMC und hierzulande auf Amazon Prime Video an den Start geht. Hier ist auch seit dem 3. Oktober das Spin-off The Walking Dead: World Beyond mit der zweiten und letzten Staffel zu sehen.

Was sonst noch alles im TWD-Franchise geplant ist, haben wir für euch in der Übersicht zusammengestellt:

3. Oktober 2021 auf Prime Video : Start der finalen 2. Staffel von „The Wa lking Dead: World Beyond“

: Start der finalen lking Dead: World Beyond“ 17. Oktober 2021 auf Prime Video : Start der 7. Straffel „Fear the Walking Dead“

: Start der Frühjahr 2022 auf Disney Plus : Start des 2. Teils der finalen 11. Staffeln „The Walking Dead“

: Start des Sommer 2022 : Anthologie-Spin-off „ Tales Of The Walking Dead “ (noch ohne Termin)

: Anthologie-Spin-off „ “ (noch ohne Termin) Herbst 2022 auf Disney Plus : Start des 3. Teils der 11. Staffel „The Walking Dead“ mit dem großen Serien-Finale

: Start des mit dem großen Im Jahr 2023 : Carol/Daryl-Spin-off (noch ohne Termin)

: (noch ohne Termin) Film-Trilogie über Rick Grimes mit Andrew Lincoln (noch ohne Termin)

The Walking Dead: Hinweise auf Ricks Rückkehr verdichten sich