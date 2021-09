Die Zombieserie The Walking Dead soll mit der finalen 11. Staffel deutlich „düster und brutaler“ werden, so jedenfalls lautete die Ankündigung der Serienmacher mit Produzent Scott Gimple und Showrunnerin Angela Kang. Bislang haben die Macher Wort gehalten: Neue Gegner wie die rücksichtslosen Reapers und das Commonwealth machen der eingeschworenen Gruppe um Daryl (Norman Reedus) reichlich Probleme – neben zahlreichen Zombies natürlich.

Da stellt auch die nun gezeigte 6. Folge „On the Inside“ auf Disney Plus keine Ausnahme dar: Während die Gruppe bereits eindrucksvoll die Bekanntschaft der neuen Gegenspieler machen durften und es auch erste Opfer zu beklagen gibt, wartet die neue Folge mit der bislang düstersten und gruseligsten Episode der gesamten Staffel auf – und verspricht Horror pur. Gleichzeitig erhalten Fans endlich Klärung über das Schicksal von zwei verschwundenen Charakteren.

Nachdem die Gruppe erfahren hat, dass Connie (Lauren Ridloff) und Virgil (Kevin Carroll) überlebt haben und sich bislang versteckt gehalten haben, kommt es zum lang erwarteten Wiedersehen mit den beiden Charakteren aus den vergangenen Staffeln. Doch zuvor müssen sich die Hauptakteure den gegenwärtigen Gefahren durch die Reapers stellen, die nicht locker lassen und auch vor Folter nicht zurückschrecken, um mehr übern Daryls Gruppe herauszufinden.

Gleichzeitig müssen zunächst Connie und Virgil in einer alten Villa ihren ganz persönlichen Horror erleben, bevor sie mit den anderen wiedervereint werden. Die Passagen in dem scheinbar verlassen Haus erinnern an zahlreiche Horrorstories in einem verfluchten Spukhaus – und lassen die Zuschauer*innen mit schockierenden und beängstigen Szenen den Atem stocken. Die beiden Geflüchteten müssen nämlich schon bald feststellen, dass sie in dem alten Haus nicht alleine sind und sehen sich einer völlig neuen Gefahr ausgesetzt.

The Walking Dead: Ist die finale 11. Staffel die beste der gesamten Serie?

Die Serienmacher haben einmal mehr Wort gehalten und die gesamte Folge hindurch eine gruselige und nervenaufreibende Atmosphäre geschaffen. Man darf gespannt sein, was sie für die beiden letzten Folgen des ersten Kapitels ausgedacht haben.

Es bleibt spannend: Für die nächsten Folgen erwarten wir vor allem von Virgil die Nachricht an die Gruppe, dass Rick (Andrew Lincoln) überlebt hat, der als einziger weiß, warum Michonne die Gruppe verlassen hat. Das Ausmaß dieser Nachricht dürfte die Community erschüttern.

„The Walking Dead“, nächsten Montag (4. Oktober) mit einer neuen Folge, verabschiedet sich am 11. Oktober mit der 8. Folge als Abschluss des ersten Teils der 11. Staffel in eine längere Pause. Erst nächstes Jahr 2022 wird Teil 2 und 3 mit weiteren je 8 Folgen auf dem US-Sender AMC und hierzulande bei Disney Plus fortgesetzt.

