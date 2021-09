Die erfolgreiche Zombieserie The Walking Dead hat mit dem Start der 11. Staffel das große Finale der Horrorserie eingeläutet. Zum Start der neuen Folgen am 23. August 2021 auf Disney Plus versprachen die Macher, dass es „extrem brutal und düster“ wird. So wurde nach dem Kampf gegen die Flüsterer nicht nur eine völlig neue Weltordnung mit dem Erscheinen der Commonwealth eingeführt. Auch kündigt sich eine weitere neue Gruppierung an: Die Reapers.

Wir stellen die neuen Gegenspieler vor, die laut den Serienmachern deutlich brutaler und gefährlicher als alle bisherigen Gegner vorgehen, und welche Rolle sie in der Serie spielen werden.

Die neuen Gegenspieler: Wer sind die Reapers?

Nach dem Ausbruch der Zombie-Invasion bildet sich eine Gruppe von Überlebenden, genannt die Reapers. Im Gegensatz zu Daryls Gruppe und seinen Mitstreitern setzen die Mitglieder der Reapers auf Gewalt und gehen mit äußerster Brutalität nicht nur gegen die Untoten und Zombies vor – auch andere Überlebenden, die sich ihnen in den Weg stellen, werden heimtückisch und mit äußerster Härte getötet.

Die gut trainierten Mitglieder der Reapers haben vor dem Ausbruch anscheinend eine militärische Ausbildung absolviert, genaue Details über die Anzahl der Mitglieder und deren Hintergründe bleiben bislang aber im Dunklen. Nach dem Ausbruch werden die schwer bewaffneten Reapers von einer Person namens Pope gegründet. Die Gruppe begann nach und nach, Siedlungen von Überlebenden anzugreifen und Unschuldige auf Befehl ihres Anführers Pope abzuschlachten, obwohl diese Gruppen den Reapern nichts getan hatten.

Die Reapers verfügen über eine Fülle an militärischen Waffen und nutzen Tarn- und Hinterhalttaktiken, um ihre Opfer anzugreifen und zu jagen. Sie scheinen alle Metallmasken und Hauben zu tragen, um ihre Gesichter zu verbergen.

Die Reapers finden Einzug in The Walking Dead Staffel 11 © AMC

Sind die Reapers auch in den Comics vorhanden?

Im Gegensatz zu den vielen bekannten Gegenspielern und Gruppierungen wie die Saviors, die Flüsterer oder den Commonwealth findet man die Reapers in der Comicvorlage von Robert Kirkman vergebens. Vielmehr basieren die neuen und äußerst brutalen Gegenspielern auf der Idee der Serienmacher, Produzent Scott Gimple und Showrunnerin Angela Kang.

Wann tauchen die Reapers in The Walking Dead auf?

Am Ende der 10. Staffel in der Extra-Folge „Home Sweet Home“ erscheinen erstmals die Reapers auf der Bildfläche. Irgendwann entdeckten sie einen Ort namens Meridian und griffen Maggies Gruppe an, die dort lebte. Obwohl sie zuvor keine Konflikte mit dieser bis dahin unbekannten Gruppe hatten, zwangen sie Maggie und den Rest der Gruppe zu fliehen, wo sie bis zum Ende von den Reapers verfolgt werden.

Maggies Gruppe bekommt zuerst die Brutalität der Reapers am eigenen Leib zu spüren © AMC

Welche Rolle spielen die Reapers in Staffel 11?

Zu Beginn der 11. Staffel gibt es nicht nur ein Aufeinandertreffen mit Maggie (Lauren Cohan) und ihrer alten Gruppe mit Daryl, Negan und dem Rest. Maggie ist auch diejenige, die die Anderen vor den Reapers warnt.

Schließlich tauchen die Reapers auf, die Maggie und die Mitglieder ihrer Gruppe verfolgen und jagen, um sie zu töten. Daryl und Maggie müssen in den kommenden Folgen eine Möglichkeit finden, ihre neuen Gegnern loszuwerden. Gleichzeitig dürfte es weitere prominente Opfer der Reapers geben.

Zum Start von The Walking Dead – Staffel 11: Wird Negan wieder böse?