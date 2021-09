The Walking Dead – Staffel 11 jetzt auf Disney Plus streamen

Die beliebte Zombieserie The Walking Dead meldet sich im Sommer mit der 11. Staffel zurück. Los geht es am 23. August 2021 mit dem ersten Teil und 8 Episoden von insgesamt 26 Folgen der erfolgreichen Horrorserie. Die neue und finale Staffel läutet zwar das Ende der Serie ein, die letzten Folgen werden jedoch erst im Laufe des nächsten Jahres gezeigt. In Deutschland übernimmt exklusiv Disney Plus die Erstausstrahlung der neuen Folgen ab Montag, den 23. August ab 9 Uhr.

The Walking Dead auf Disney Plus

Wann kommt TWD auf Disney Plus? Die 11. Staffel TWD wird ab dem 23. August komplett auf Disney Plus gezeigt. Auf Disneys hauseigenem Streamingdienst findet man schon jetzt unter dem neuen Channel Star sämtliche Folgen von TWD einschließlich der 10. Staffel und den nachfolgenden 6 Extra-Folgen der Zombieserie.

Disney hat im Vorfeld angekündigt, den zum Konzern gehörigen Pay-TV-Sender FOX Channel ab Oktober 2021 ersatzlos einzustellen. Als Ersatz finden sämtliche Serien und Filme wie „The Walking Dead“ bei Star auf Disney Plus eine neue Heimat.

Hinweis: Direkt nach der US-Ausstrahlung laufen die Folgen auch bei ProSieben Fun.

The Walking Dead – Staffel 11: Erster Trailer, neue Story-Details & Serien-Special zum Start auf Disney Plus

Spektakulärer Auftakt der finalen 11. Staffel angekündigt

Bereits im Vorfeld versprachen Produzent Scott Gimple und Showrunnerin Angela Kang den Fans einen spektakulären Auftakt der neuen und gleichzeitig letzten Staffel, die „extrem brutal und düster“ und mit „mehr Zombies, jede Menge Action, faszinierende neue Geschichten und nie zuvor gezeigte Orte“ alles bisherige in den Schatten stellen soll.

First Look auf „The Walking Dead“-Staffel 11 © AMC

Zum Auftakt gibt es eine Doppelfolge, die direkt an die vergangenen Ereignisse anknüpfen wird: Daryl (Norman Reedus), Negan (Jeffrey Dean Morgan), Rückkehrerin Maggie (Lauren Cohan) und Yumiko (Eleanor Matsuura), Eugene (Josh McDermitt), Ezekiel (Khary Payton) und Princess (Paola Lázaro) werden nach dem Kampf gegen die Flüsterer plötzlich mit einer völlig neuen Weltordnung konfrontiert, die ihr bisheriges Dasein für immer verändern wird: Die Commonwealth.

Die neue Gruppierung besteht aus tausenden Überlebenden, die sehr gut organisiert sind und von der Gouverneurin Pamela Milton angeführt werden. Die Organisation richtet sich in erster Linie nach ihren eigenen strikten Regeln und dürfte einiges an Konfliktpotential für Daryl, Carol und Co. bereithalten.

Die neuen Charakteren und Gegenspieler

Das Commonwealth besteht aus tausenden Überlebenden, ist sehr gut organisiert und wird von der Gouverneurin Pamela Milton angeführt. Sie verfügt über eigene Militärstreitkräfte, eine Polizeieinheit sichert die Ordnung der Bewohner. Das Leben hinter geschützten Mauern und Zäunen ist sehr gut organisiert und mit Geschäften, Restaurants und Hotels existiert für die tausenden Bewohnern erstmals wieder so etwas wie Normalität, wie vor der Zombie-Apokalypse. Doch der harmonische Schein dieser Gemeinschaft trügt gewaltig.

Zudem steht neuer Konfliktstoff mit Maggies Rückkehr an, die in Negan ihrem Erzfeind gegenüber steht, ist er doch für den brutalen Tod ihres Mannes verantwortlich. Hier scheint noch eine Rechnung offen zu sein.

The Walking Dead Staffel 11: Erste Episoden-Titel enthüllt

Der US-Sender AMC hat inzwischen die Titel der ersten 8 Episoden offiziell bekannt gegeben, ohne dabei inhaltlich näher ins Detail zu gehen:

Episode 1: Acheron: Part I (am 23. August ab 9 Uhr)

(am 23. August ab 9 Uhr) Episode 2: Acheron: Part II (am 30. August ab 9 Uhr)

(am 30. August ab 9 Uhr) Episode 3: Hunted (am 06. September ab 9 Uhr)

(am 06. September ab 9 Uhr) Episode 4: Rendition (am 13. September ab 9 Uhr)

(am 13. September ab 9 Uhr) Episode 5: Out of the Ashes (am 20. September ab 9 Uhr)

(am 20. September ab 9 Uhr) Episode 6: On the Inside (am 27. September ab 9 Uhr)

(am 27. September ab 9 Uhr) Episode 7: Promises Broken (am 04. Oktober ab 9 Uhr)

(am 04. Oktober ab 9 Uhr) Episode 8: For Blood (am 11. Oktober ab 9 Uhr)

Die 11. Staffel umfasst insgesamt 26 Episoden, die in drei Teilen von je 8 Folgen ausgestrahlt werden. Nach dem ersten Teil ab August 2021 folgt Teil 2 und 3 im Laufe des nächsten Jahres. Genaue TV-Termine werden noch bekannt gegeben, könnten jedoch im Frühjahr und Herbst 2022 stattfinden.