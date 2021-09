The Walking Dead: Hinweise auf Ricks Rückkehr verdichten sich

Seit geraumer Zeit schon fehlt in „The Walking Dead“ jede Spur von Rick Grimes, dessen Darsteller Andrew Lincoln ja bekannterweise in der 9. Staffel aus der Zombieserie ausgestiegen ist, um künftig in einem Film seine eigene Geschichte zu erzählen. Während hierzu die Produktion weiterhin stockt und noch völlig unklar ist, wann der Film erscheinen wird, mehren sich die Hinweise auf ein mögliches Wiedersehen mit Rick in der Hauptserie.

Nicht zuletzt tauchen in der 11. Staffel auf Disney Plus immer wieder kleine Hinweise zu Ricks Schicksal auf, von dem der Zuschauer mehr erahnen kann als die Protagonisten in der Zombieserie. Da die aktuelle Staffel gleichzeitig das Ende der Hauptserie einläutet und der erste Teil von insgesamt drei Kapiteln bereits dem Ende zusteuert, scheinen die Serienmacher hier mit der Story auf ein Wiedersehen mit Rick anzustreben.

In der zuletzt gezeigten 6. Folge „On the Inside“ von Staffel 11 wird etwa von Kelly (Angel Theory) auf der Suche nach der taubstummen Connie (Lauren Ridloff) einer ihrer Schreibblöcke gefunden, auf der ein knapper Wortwechsel mit Virgil (Kevin Carroll) zu lesen ist. Daraus wird deutlich, dass Michonne (Danai Gurira) aufgebrochen ist, um nach jemandem zu suchen – und wie wir bereits aus der letzten Staffel wissen, handelt es sich dabei um niemand Geringeres als der totgeglaubte Rick, von dessen Überleben bislang nur Ricks Tochter Judith (Cailey Fleming) Bescheid weiß.

Mit diesen gestreuten Breadcrumbs an Hinweisen und Andeutungen dürfte bald der restlichen Gruppe klar sein, dass Rick tatsächlich noch lebt und von einer geheimnisvollen Gruppe per Hubschrauber schwer verletzt abtransportiert wurde. Das wiederum dürfte den einen oder anderen dazu verleiten, die Suche nach ihm auch Jahre nach seinem spurlosen Verschwinden wieder aufzunehmen. Weitere Details zu Ricks Schicksal lieferte bereits das Spin-off The Walking Dead: World Beyond, in dem diese geheimnisvolle Gruppe, Civic Republic Military (CRM), eine zentrale Rolle spielt.

The Walking Dead – Staffel 11 jetzt auf Disney Plus streamen

Gibt es ein Wiedersehen mit Rick zum Finale von TWD?

Für Ricks Rückkehr in „The Walking Dead“ spricht einiges: So wird etwa die 11. Staffel die Hauptstory zum Abschluss bringen, auch wenn diverse Spin-offs etwa mit Daryl und Carol als Sequel geplant sind. Rick gehört in den Comics sowie in der Serie zur Hauptfigur, dessen Story noch nicht beendet wurde – auch wenn Rick-Darsteller Andrew Lincoln auf eigenen Wunsch hin damals aus der Serie ausgestiegen ist, nur um später mit den Sender einen Deal für einen eigenen TWD-Film zu unterschreiben.

Zum einen sehnen sich viele Fans auf ein Wiedersehen mit Rick, zum anderen dürfte damit die Hauptstory einen würdevollen Abschluss erhalten und eventuell den Übergang zu einem Rick-Film schaffen. Hoffe wir, dass die Serienmacher mit den vielen gestreuten Andeutungen und Hinweisen den richtigen Weg einschlagen werden und am Ende nicht die Fans vollends enttäuscht von der Entwicklung der Hauptfigur sind.

Die aktuelle elfte und finale Staffel von „The Walking Dead“ ist derzeit auf Disney Plus und ProSieben Fun zu sehen. Nach der 8. Folge am 11. Oktober wird es eine mehrmonatige Pause geben. Die Staffel wird erst 2022 mit dem zweiten Kapitel fortgesetzt. In der Zwischenzeit kündigt sich die 2. Staffel von „The Walking Dead: World Beyond“ ab dem 3. Oktober auf Amazon Prime Video an.

