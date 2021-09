Wer meint, nach dem Krieg der Flüsterer (Whisperers) im Finale der 10. Staffel von The Walking Dead sei das Ende der Gegenspieler besiegelt, der wird in der neuen Folge der 11. Staffel eines Besseren belehrt: Die Flüsterer sind zurück!

Im Vorfeld haben die Serienmacher für die 11. und letzte Staffel der beliebten Zombieserie neue Gegenspieler angekündigt, die bereits von zahlreichen Fans mit Spannung erwartet wurden. Und tatsächlich tritt mit den Reapers und dem Commonwealth eine völlig neue Art der Antagonisten auf den Plan. Was bei Letzteren fast wie eine Utopie aussieht, dürfte sich im Laufe der Serie zum Horrorszenarium der Hauptcharaktere entpuppen. Viel mehr wird aber noch nicht verraten.

Jetzt überrascht die neue Folge „Out of the Ashes“ der 11. Staffel mit der Rückkehr der Flüsterer, mit denen sicherlich nicht mehr viele Fans nach den Geschehnissen rund um die schockierenden Szenen mit Anführerin Alpha (Samantha Morton), Beta (Ryan Hurst) und den Folgen daraus gerechnet haben. Doch es gibt wohl vereinzelte Überlebende.

Was bedeutet die Rückkehr der Flüsterer für die Gruppe?

Was passiert in „Out of the Ashes“? Eugene (Josh McDermitt) hat mit einem Teil der Gruppe die Bekanntschaft des Commonwealths gemacht und am eigenen Leib erfahren müssen, dass vielleicht nicht alles so ist, wie es scheint. Währenddessen haben Maggie (Lauren Cohan) und Negan (Jeffrey Dean Morgan) ihr Ziel erreicht und wurden mit Gabriel (Seth Gilliam) und Elijah (Okea Eme-Akwari) wiedervereint, während die Bedrohung der Reapers wächst.

Zum Start von The Walking Dead – Staffel 11: Wird Negan wieder böse?

Gleichzeitig planen Aaron (Ross Marquand), Carol (Melissa McBride), Lydia (Cassady McClincy) und Jerry (Cooper Andrews) nach der Zerstörung von Alexandria nach Hilltop zu gehen, um dringend benötigtes Werkzeug zu bergen. Dort angekommen treffen sie auf ein paar vereinzelte Flüsterer, die sich dort versteckt halten. Blind vor Wut und Rache nimmt Aaron kurzerhand einen von ihnen gefangen und foltert ihn, um über den Aufenthalt der Restlichen zu erfahren – dabei erhalten sie eine überraschende Nachricht über ein lang vermisstes Mitglied der Gruppe. Doch kann man dem trauen?

Showrunnerin Angela Kang beschreibt das Motiv für Aarons brutales Handeln wie folgt:

„Er denkt an all den Schaden, den die Flüsterer angerichtet haben. Nicht nur haben sie die Gemeinde zerstört und die Horde auf sie gehetzt. Einige von ihnen sind zurück gekommen, haben den Ort verwüstet und die Ernte verbrannt, nur damit die Gemeinde kein sicheres Zuhause mehr hat. Also denke ich, dass das für Aaron der ultimative Erzfeind ist. Er traut ihnen nicht. Er hat das Gefühl, dass dieser Typ zwielichtig und zurückhaltend ist. Er hat Recht, dass der Typ ihn anlügt.“

Wie es in der 6. Episode der 11. Staffel weitergeht und ob die Flüsterer erneut zu den großen Gegnern werden, zeigt Disney Plus jeden Montag mit einer neuen Folge der finalen Staffel. Zusätzlich sind die neuen Folgen auch auf dem Pay-TV-Sender ProSieben Fun zu sehen.