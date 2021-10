Die beliebte Zombieserie The Walking Dead verabschiedet sich mit der gezeigten 8. Folge „For Blood“ der 11. Staffel in eine längere Pause. Nach einem spektakulären Midseason-Finale müssen sich Fans nun gedulden, bis es mit dem 2. Teil der finalen Staffel endlich weitergeht.

Wir werfen einen Blick zurück und zeigen, was bisher alles geschah. Zudem verraten wir euch den Starttermin von Teil 2 mit weiteren je 8 Folgen auf dem US-Sender AMC und hierzulande bei Disney Plus. Ein 3. Teil mit dem großen Serien-Finale folgt voraussichtlich im Herbst 2022.

Wann geht The Walking Dead Staffel 11 weiter? Kurz vor der vorerst letzten Folge verrieten die Serienmacher zum Midseason-Finale, dass die 11. Staffel am 20. Februar 2022 mit weiteren 8 Folgen auf dem US-Sender AMC fortgesetzt wird. Somit müssen sich Fans auf eine nicht übermäßig lange Winterpause einstellen, ähnlich wie schon bei den früheren Staffeln zuvor.

The Walking Dead – Staffel 11: Was wir in den neuen Folgen erwarten dürfen

Die Zombieserie „The Walking Dead“ soll mit der finalen 11. Staffel deutlich „düster und brutaler“ werden, so jedenfalls lautete die Ankündigung der Serienmacher mit Produzent Scott Gimple und Showrunnerin Angela Kang. Bislang haben die Macher Wort gehalten: Neue Gegner machen der eingeschworenen Gruppe um Daryl (Norman Reedus) reichlich Probleme – neben zahlreichen Zombies natürlich.

Bereits im Vorfeld versprachen die Macher den vielen Fans einen spektakulären Auftakt der 11. Staffel, die alles bisherige in den Schatten stellen wird. Neue Gegner wie die rücksichtslosen Reapers wurden in die Story eingeführt. Aber auch die aus der Comic-Vorlage bekannte neue und undurchsichtige Community, das Commonwealth, fand endlich sehr zur Freude der Fans Einzug in die TV-Serie.

The Walking Dead: Jeffrey Dean Morgans Sohn wird zum Zombie

Darüber hinaus kehrt mit Maggie ein beliebter Charakter überraschend zurück, während ihr Zusammenspiel mit Negan besonders in den letzten Folgen einige vielversprechende Ansätze hinzu gewann, was im Laufe der Serie hoffentlich weiter ausgebaut wird. Natürlich dürfen die vielen Untoten und Zombies bei all den neuen Gegnern und Gefahren nicht zu kurz kommen.

Im kleinen Finale des ersten Teils von TWD kommt es schließlich zum großen Showdown mit den Reapers. Maggie und Negan haben sich vorgenommen, die neuen Gegenspieler mit den bewährten Methoden der Flüsterer zu bekämpfen, indem sie sich die Häute Toter als Masken überziehen. Gleichzeitig kommt es zu einem dramatischen Führungswechsel innerhalb der Reapers und Daryl bringt sich mit einem Geständnis in tödliche Gefahr.

The Walking Dead Staffel 11 bringt mit Horror-Folge beliebte Charaktere zurück

The Walking Dead: Erster Preview-Trailer zu Staffel 11B

Bereits wenige Stunden nach der vorerst letzten Folge vor der Winterpause ist ein Preview-Trailer zu den kommenden neuen TWD-Folgen erschienen. Hier könnt ihr einen ersten Ausblick auf Staffel 11B mit vielen bekannten Gesichtern wie Negan und Megan bis hin zu den Soldaten des Commonwealth sehen:

There’s no turning back. Part 2 of the final season begins. #TWD returns on February 20th. pic.twitter.com/6DamQKZxKu — The Walking Dead on AMC (@WalkingDead_AMC) October 8, 2021

Die 11. Staffel TWD umfasst insgesamt 26 Episoden, die in drei Teilen von je 8 Folgen ausgestrahlt werden. Nach dem ersten Teil ab August 2021 folgen Teil 2 und 3 im Laufe des nächsten Jahres. Nachdem nun bekannt ist, dass Teil 2 im Frühjahr Premiere feiert, dürfte Teil 3 im Herbst 2022 folgen und mit dem großen Finale die komplette Serie abschließen.