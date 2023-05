Julien Bam kehrt YouTube den Rücken und kündigt spektakuläres Finale an

Praktikantin, die keine Lust hat nur Kaffee zu kochen und deshalb lieber Artikel schreibt. Wenn ich eine Superkraft hätte, würde ich Einhörner in alle Star Wars-Filme einbauen.

„Das […] wird alles, was wir jemals auf YouTube gemacht haben, übertreffen. […] Die Reise startet ab August. Im Monatsabstand kommt dann immer ein weiteres Hauptvideo.“

„Es ist unser letztes Jahr. […] Der Körper schmerzt, […] aber der Gedanke daran, am Ziel anzukommen und sich einfach auf dem Boden zu wälzen mit einem fetten Grinsen im Gesicht, weil man weiß, man hat was richtig richtig richtig geiles geschafft, ist diese Reise doch wert.“

Die drei Akte des letzten Songs aus der Bohne , sowie die Spin-offs zum Osterhasen und Santa der Boss waren qualitativ mit das Beste, was jemals auf YouTube erschienen ist. Aufrufzahlen im hohen einstelligen Millionenbereich und Lob und Anerkennung von allen Seiten, haben allerdings ihren Preis. Sowohl einen Finanziellen, als auch einen Physischen.

