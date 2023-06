The Walking Dead: Diese beiden Fan-Lieblinge hätten ursprünglich die Serie übernehmen sollen

Bevor Maggie und Negan in The Walking Dead: Dead City ihre eigene Show bekamen, gab es Pläne für Lauren Cohan und Jeffrey Dean Morgan, The Walking Dead als Hauptcharaktere zu übernehmen.

Lauren Cohen verrät die ursprünglichen Pläne für The Walking Dead

Im November 2022 endete die Serie „The Walking Dead“, deren Geschichte in mehreren Spin-offs mit den Hauptfiguren der Originalserie fortgesetzt wird. Das erste dieser Spin-offs, „The Walking Dead: Dead City“, dreht sich um Cohans Maggie und Jeffrey Dean Morgans Negan auf einer Mission, ihren Sohn Hershel in New York City zu retten.

In einem Interview mit Buzzfeed verriet Cohan jedoch, dass die ursprünglichen Pläne für die Zukunft von „The Walking Dead“ vorsahen, dass sie und Morgan für weitere vier Jahre die Hauptrollen in der Serie spielen sollten. Dies hätte bedeutet, dass Norman Reedus, der Daryl spielt, die Serie nach Staffel 11 der Hauptserie verlassen hätte. Hier ist Cohan’s vollständiges Statement dazu:

„Noch bevor ich am Ende von Staffel 10 zu The Walking Dead zurückkehrte, fragte mich Scott Gimple, ob ich Interesse hätte, entweder zur Serie zurückzukehren oder eine andere Serie zu machen. Ursprünglich hatten sie sich dafür entschieden, dass ich zu der Serie zurückkehre und Jeff [Dean Morgan] und ich sie dann übernehmen.“ „Zu diesem Zeitpunkt wollte Norman [Reedus] die Serie verlassen, Andy [Lincoln] hatte sie bereits verlassen, Danai [Gurira] hatte sie verlassen. Wir wollten in Staffel 11 einsteigen und weitere vier Jahre mit der Serie verbringen, wobei Jeff und ich sozusagen bei The Walking Dead bleiben sollten.“ „Und am Ende hatten sie diese Idee für Dead City, mit unseren Charakteren an einem ganz neuen Ort, mit einer neuen Handlung, und das klang wirklich aufregend, weil es bedeutete, dass wir in der Zeit vorwärts springen konnten.“

Cohans Enthüllung über die alternative Richtung von „The Walking Dead“ deutet darauf hin, dass für die Serie Geschichten über einen Zeitraum von vier Jahren geplant waren, die nun nicht mehr stattfinden werden. Mit Cohan und Morgan als Hauptdarsteller in „The Walking Dead: Dead City“ haben sie jedoch eine andere Möglichkeit, ihre Geschichte fortzusetzen, wenn auch in einer neuen Form.

Es ist unklar, ob es „The Walking Dead: Dead City“ gegeben hätte, wenn die Hauptserie mit Staffel 15 fortgesetzt worden wäre. Dasselbe gilt für The Walking Dead: Daryl Dixon und das Spin-off von Rick und Michonne, das möglicherweise nicht produziert worden wäre, wenn die Hauptserie fortgesetzt worden wäre.

Die sechsteilige Spin-off-Serie „The Walking Dead: Dead City“ startete am 18. Juni 2023 beim US-Sender AMC. Wann die neue Serie auch hier in Deutschland laufen wird, steht noch aus. Alle weiteren Infos zur Serie und einen detaillierten Episoden-Guide findet ihr hier.