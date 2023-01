The Walking Dead: Enttäuschung für Fans – Spin-off mit Rick und Michonne verschoben!

The Walking Dead ist zwar zu Ende, doch die apokalyptische Zombie-Welt lebt weiter! Die Macher*innen der Hauptserie haben in der jüngsten Vergangenheit mehrere Spin-off-Serien angekündigt, die einige der Lieblingscharaktere der Fans in neue gefährliche Abenteuer stürzen.

Bisher sind drei Spin-offs bekannt, unter anderem The Walking Dead: Dead City und The Walking Dead: Daryl Dixon, die dieses Jahr starten werden. Außerdem wird eine Serie rund um Rick und Michonne erwartet, die eigentlich noch für 2023 angekündigt war. Dafür haben sich die Pläne aber geändert.

Rick und Michonne kehren erst 2024 zurück

Wie Hollywood Reporter berichtet, kündigte der Sender AMC an, dass alle Ableger aus dem „TWD“-Universum später starten werden. Während die Mini-Serien rund um Negan, Maggie und Daryl etwas später als erwartet in diesem Jahr ausgestrahlt werden, verschiebt sich „The Walking Dead: Rick & Michonne“ sogar noch mehr.

Bisher war die Veröffentlichung ihrer Serie für Ende 2023 angesetzt. Jetzt wurde verkündet, dass das Spin-off erst 2024 erscheinen wird. Dementsprechend starten auch die Dreharbeiten mit Andrew Lincoln und Danai Gurira erst in diesem Jahr.

Den Start macht der neue Ableger mit Negan (Jeffrey Dean Morgan) und Maggie (Lauren Cohan) und soll im Juni 2023 anlaufen. Daryl wird mit seiner Serie zum Ende des Jahres folgen. Während es Maggie und Negan nach New York und die Halbinsel Manhattan verschlägt, wird Daryl durch unglückliche Umstände in Paris, Frankreich landen. Somit werden wir endlich auch das Zombie-verseuchte Europa kennenlernen.

Das ist die Story für Rick und Michonne

AMC hat zusätzlich vor kurzem eine erste Synopsis für Rick und Michonnes neue Geschichte veröffentlicht. Wie im Finale von „TWD“ gezeigt, finden die beiden wieder zueinander und setzen ihre Liebesgeschichte fort. Es werden aber auch einige Konflikte für die Charaktere angeteasert. Die Synopsis lautet wie folgt:

„Lincoln und Gurira kehren für eine neue Spinoff-Serie zurück, die endlich die Reise von Rick Grimes und Michonne fortsetzen wird. Diese Serie präsentiert eine epische Liebesgeschichte zweier Charaktere, die sich durch eine veränderte Welt verändert haben. Getrennt durch die Entfernung. Durch eine unaufhaltsame Macht. Durch die Geister dessen, was sie einmal waren. Rick und Michonne werden in eine andere Welt geworfen, die auf einem Krieg gegen die Toten aufgebaut ist … und letztendlich auf einem Krieg gegen die Lebenden. Können sie einander und das, was sie einmal waren, an einem Ort und in einer Situation wiederfinden, wie sie sie noch nie zuvor erlebt haben? Sind sie Feinde? Liebende? Opfer? Sieger? Sind sie ohne einander überhaupt am Leben – oder werden sie feststellen, dass auch sie zu den Walking Dead gehören?“ ScreenRant

Für apokalyptischen Ersatz ist gesorgt

Wem das Warten auf die Ableger von „TWD“ zu lange dauert, liefert die aktuelle Serienlandschaft einen ähnlich apokalyptischen Ersatz. Am Montag startet die HBO-Serie The Last of Us bei uns in Deutschland. Die auf den gleichnamigen Spielen basierende Serie gehört schon jetzt zu den Horror-Highlights von 2023. Alle Informationen dazu erhaltet ihr hier.