Hier ist er, der erste Trailer zu dem mit Spannung erwarteten neuen Spin-off The Walking Dead: Dead City. Fans dürfen sich auf ein Wiedersehen mit den Publikumslieblingen Maggie und Negan aus der inzwischen nach 11 Staffeln beendeten TWD-Serie freuen.

Die Vorfreude wird noch einmal mit ersten spektakulären Bildern aus dem Trailer mächtig angeheizt: Da fallen sogar die Zombies und Untoten vom Himmel!

Der US-Sender AMC kündigt das Spin-off mit Lauren Cohan als Maggie und Negan-Darsteller Jeffrey Dean Morgan für den 18. Juni 2023 an. Die Premiere findet beim TV-Sender gleichermaßen wie auf dem eigenen Streamingdienst AMC+ statt.

Wann wir hierzulande die Deutschlandpremiere sehen dürfen … und vor allem wo, steht noch aus. Unklar ist, ob ebenso Disney+ das Spin-off zeigen wird, wie schon zuvor die finale Staffel von TWD, die inzwischen komplette mit allen Folgen auf dem Streamingdienst abrufbar ist.

„The Walking Dead: Dead City“ ist zunächst auf 6 Episoden ausgelegt und spielt nach dem Finale der Hauptserie.

Maggie und Negan treffen sich nach einigen Jahren wieder und müssen eine Allianz für eine gefährliche Mission bilden: Die beiden reisen nach New York City auf der Suche nach Maggies Sohn Hershel Rhee und finden sich auf der Insel Manhattan wieder, die seit der Zombie-Apokalypse von der Außenwelt isoliert ist und deswegen eine ganz eigene Art von Gefahren birgt.

In der Metropole begegnen die beiden Protagonisten viele neue Charaktere, versuchen einem Marshal mit einer schwierigen Vergangenheit aus dem Weg zu gehen und müssen einen gefährlichen Killer stellen.

Dabei kämpfen sich das furchtlose Duo immer tiefer in die von Zombies verseuchte Stadt vor und muss sich gleichzeitig der Traumata ihrer bewegten Vergangenheit genauso wie die Gefahren der Gegenwart stellen.

„Das ist The Walking Dead, wie wir es noch nie zuvor gesehen haben. Wir haben noch nie in so einer Stadt gelebt. Es ist New York: Es gibt Wolkenkratzer bis zum Himmel und anderthalb Millionen Walker/Zombies. Für Charaktere wie Maggie und Negan, die schon lange durch den Wald rennen, ist es eine ganz neue Welt, die extrem klaustrophobisch und beängstigend ist und auch – wie Sie feststellen werden – jede Menge Überlebende hat. Die Fans werden all die seltsamen neuen Arten sehen, wie sie in der Apokalypse leben. Es ist definitiv etwas, was man zuvor noch nie gesehen hat“, verspricht Showrunner Eli Jorne.