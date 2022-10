The Walking Dead: Erste Bilder mit Negan und Maggie zur Sequel-Serie

Das große Finale der Zombie-Serie The Walking Dead auf Disney+ steht an, die Apokalypse der Untoten aber ist noch lange nicht vorbei: Die Macher der Horrorserie Angela Kang und Scott M. Gimple kündigten nach dem Ende der Hauptserie eine Fortsetzung des Franchise nach den Comics von Robert Kirkman an.

Gleich mehrere Spin-offs sind für nächstes Jahr geplant, eine davon ist das TWD-Sequel Dead City mit Jeffrey Dean Morgan als Negan und Lauren Cohan als Maggie im Mittelpunkt. Zum Drehstart der neuen Serie wurden nun im Rahmen der New York Comic-Con erste Bilder mit den beiden Protagonisten veröffentlicht.

Wann kommt The Walking Dead: Dead City? Ein Starttermin ist für April 2023 geplant.

Erste Story-Details zu The Walking Dead: Dead City

Die Handlung der neuen Serie spielt offensichtlich nach dem Finale der TWD-Hauptserie: Demnach verschlägt es Maggie und Negan aus noch nicht näher genannten Gründen nach New York City, wo der auf einer Insel liegende Stadtteil Manhattan seit der Invasion der Untoten vom Festland abgeschnitten ist.

Weder Brücken noch Tunnel sind passierbar und schneiden die Insel von der Außenwelt ab. Stattdessen treiben eine Horde von Untoten und Beißern ihr Unwesen und verbreiten Angst und Schrecken unter den wenigen Überlebenden auf der Insel, die in Chaos, Anarchie und Terror versinkt.

Interessant ist die Verbindung von Maggie und Negan, schließlich hat Negan in der Hauptserie vor ein paar Jahren Maggies große Liebe Glenn (Steven Yeun) auf brutalste Weise mit seinem Baseballschläger Lucille den Schädel zertrümmert. Auch in der finalen TWD-Staffel sorgt das Aufeinandertreffen der beiden für Spannungen, das dürfte auch die nötige Würze für das Spin-off sein.

Neben den beiden Hauptfiguren und Publikumslieblinge aus der TWD-Serie Jeffrey Dean Morgan als Negan und Lauren Cohan als Maggie spielen außerdem noch Gaius Charles mit. Als Showrunner der Serie fungiert Eli Jorné. Die erste Staffel ist auf 6 Episoden ausgelegt, weitere Staffeln sollen folgen.

Zukunft von The Walking Dead-Franchise: Weitere Spin-offs bestätigt

Am 20. November 2022 geht die letzte Folge der Hauptserie an den Start um „The Walking Dead“ nach 11. Staffeln und 177 Episoden zu Ende. Die Zombie-Apokalypse aber lebt als umfangreiches TWD-Franchise weiter.

Die bislang angekündigten Spin-offs und Serienableger sind bereits in Arbeit und werden in den nächsten Jahren an den Start gehen:

Fear the Walking Dead (ab 2015): Erstes Spin-off wird fortgesetzt

(ab 2015): Erstes Spin-off wird fortgesetzt The Walking Dead: World Beyond (2020-2021): Miniserie spielt einige Jahre nach der Invasion mit einer neuen Generation von Überlebenden

(2020-2021): Miniserie spielt einige Jahre nach der Invasion mit einer neuen Generation von Überlebenden Tales of the Walking Dead (ab 2022): Anthologieserie mit bekannten Figuren aus der TWD-Serie

(ab 2022): Anthologieserie mit bekannten Figuren aus der TWD-Serie Daryl Dixon (2023): Weiteres Spin-off mit Norman Reedus (ursprünglich mit Melissa McBride als Carol geplant, jedoch ist die Schauspielerin kürzlich aus persönlichen Gründen wieder ausgestiegen)

(2023): Weiteres Spin-off mit Norman Reedus (ursprünglich mit Melissa McBride als Carol geplant, jedoch ist die Schauspielerin kürzlich aus persönlichen Gründen wieder ausgestiegen) Rick & Michonne (2023): Weiteres Spin-off mit Andrew Lincoln als Rick Grimes und Danai Gurira als Michonne, die deren Liebensbeziehung in den MIttelpunkt stellt. Die Serie ist der Ersatz für die angekündigten Grimes-Filmtrilogie, deren Pläne nicht weiter verfolgt werden.