Das Finale der Zombie-Apokalypse steht bevor: Der dritte und letzte Teil der finalen 11. Staffel The Walking Dead geht am 2. Oktober beim US-Sender AMC an den Start. In Deutschland übernimmt erneut der Streaminganbieter Disney+ die Erstausstrahlung der neuen Folgen.

Nach 11. Staffeln, 12 Jahren und 177 Episoden steht fest, am 20. November verabschiedet sich die langjährige Zombieserie nach den gleichnamigen Comics von Robert Kirkman. Nun wurden alle Episoden-Titel der letzten 8 Episoden enthüllt, die ein wenig mehr von der Story preisgeben. Dabei stellt sich die brennende Frage: Wer überlebt das Finale und von welchem wichtigen Charakter müssen sich die Fans endgültig verabschieden?

The Walking Dead: Alle Episoden-Titel und Termine für die finale Staffel 11C

Der US-Sender AMC hat jüngst sämtliche Episoden-Titel und den TV-Termin bekannt gegeben. In Deutschland erfolgt einen Tag späer bei Disney+ die Erstausstrahlung. Besonders die finale Folge der kompletten Serie mit dem Titel „Rest in Peace“ fällt dabei ins Auge:

Staffel 11, Episode 17: Lockdown (2. Oktober 2022)

Staffel 11, Episode 18: A New Deal (9. Oktober 2022)

Staffel 11, Episode 19: Variant (16. Oktober 2022)

Staffel 11, Episode 20: What’s Been Lost (23. Oktober 2022)

Staffel 11, Episode 21: Outpost 22 (30. Oktober 2022)

Staffel 11, Episode 22: Faith (6. November 2022)

Staffel 11, Episode 23: Family (13. November 2022)

Staffel 11, Episode 24: Rest in Peace (20. November 2022)

The Walking Dead: Wer wird das Finale nicht überleben?

Bereits der nun enthüllte Titel „Rest in Peace“ der finalen Folge zeigt, dass am Ende mindestens eine Figur den Tod finden wird. Die Comicvorlage trägt übrigens den gleichen Titel der finalen Ausgabe, nur inhaltlich dürfte sie mit der Folge wenig zu tun haben.

Die Erfahrung hat uns in den vergangenen Jahren gezeigt, dass die Macher der TV-Serie gerade bei der Entwicklung bei einigen wichtigen Figuren eigene Wege eingeschlagen haben und ungeachtet der Vorlage wichtige Charakteren vorzeitig in den Serientod getrieben haben.

Hinzu kommt, dass am Ende gar nicht mehr viele übrig bleiben, die im Final einen schockierenden Tod erleiden könnten. Das liegt vor allem an den Serienmachern selbst, die bereits vorab mit der Ankündigung von zahlreichen Spin-offs und Sequel-Serien die nötige Spannung und damit wohl möglich auch das Interesse der Fans an das große Finale genommen haben.

Denn sicher weiterleben werden etwa Daryl (Norman Reedus), Carol (Melissa McBride), Maggie (Lauren Cohan) und Negan (Jeffrey Dean Morgan), die mit eigenen Spin-offs ins TWD-Universum zurückkehren werden. Auch Rick Grimes (Andrew Lincoln) meldet sich mit Michonne (Danai Gurira) und einer eigenen Serie zurück, die jüngst als Ersatz für die geplanten Film-Trilogie angekündigt wurde.

The Walking Dead: Das Ende der Comics im Vergleich zur Serie

Wie bereits erwähnt, haben die TWD-Serienmacher bereits vor der 11. Staffel neue Entwicklungen der Hauptcharaktere angestoßen, die nun am Ende einen wichtigen Unterschied zur Comic-Vorlage machen. Auch wenn der Titel beider Folgen (Comic wie TV-Serie) gleich ist, so ist doch der Unterschied zur Vorlage gravierend.

Denn in den Comics ist es der Protagonist Rick Grimes derjenige, der den Frieden finden wird. So wurde Rick von dem in der Serie nicht existenten Sebastian Milton niedergeschossen. Doch richtig tot ist er am Ende nicht, sondern verwandelt sich selbst in einen Untoten und wird schließlich im große Finale von seinem eigenen Sohn Carl erlöst. Ironischerweise fand dieser in der TV-Serie aber schon vor einigen Staffel seinen frühzeitigen und völlig unnötigen Serientod, was bei den Fans heftige Kritik auslöste.

Wer stattdessen am Ende der TWD-Serie ins Gras beißen wird, dürfte sich spätestens am 20. November 2022 mit der abschließenden Folge der Hauptserie zeigen. Hier gibt es den neuen Trailer dazu:

