Game of Thrones-Prequel – Knight Of Seven Kingdoms: The Hedge Knight offiziell angekündigt

Im Zuge eines Presse-Events wurde gestern der neue Streamingdienst Max vorgestellt. Damit einhergehend, gab es endlich die offizielle Ankündigung des Serien-Reboots der Harry Potter-Reihe. Zudem wurde auch eine neue Game Of Thrones-Serie offiziell bestätigt.

Nun handelt es sich bei der Ankündigung leider nicht um das heißersehnte Spin-off zu Jon Snow, sondern – nach House Of The Dragon – um ein weiteres Prequel, das vor der Handlung von GoT spielen soll.

Darum geht es in Knight Of Seven Kingdoms: The Hedge Knight

Die neue Serie basiert auf der gleichnamigen Kurzgeschichten-Sammlung (deutscher Titel: „Das Urteil der Sieben“) von George R.R. Martin. Eine grobe Inhaltsangabe zu „Knight Of Seven Kingdoms: The Hedge Knight“ wurde auch schon veröffentlicht.

„Ein Jahrhundert vor den Ereignissen aus Game Of Thrones streifen zwei untypische Helden durch Westeros… ein junger, naiver, aber mutiger Ritter, Ser Duncan der Große, und sein kleiner Knappe Egg.“ „In einer Zeit, in der die Targaryen-Linie immer noch auf dem Eisernen Thron sitzt und die Erinnerung an den letzten Drachen noch nicht aus dem Gedächtnis der Menschen verschwunden ist, warten große Schicksale, mächtige Feinde und gefährliche Heldentaten auf die ungewöhnlichen und ungleichen Freunde.“

Drachenmutter Daenerys Targaryen in „Game of Thrones“. ©HBO

Eingefleischte Fans wissen natürlich, dass es sich bei dem Knappen Egg um keinen Geringeren handelt, als den späteren König Aegon V. Targaryen, dem Großvater von Daenerys und Bruder von Maester Aemon. In „Game of Thrones“ wurde er bereits mehrfach erwähnt – ebenso wie Ser Duncan.

Wann kommt das neue GoT-Prequel?

George R.R. Martin wird bei „Knight Of Seven Kingdoms: The Hedge Knight“ nicht nur als ausführender Produzent fungieren, sondern auch gemeinsam mit Ira Parker das Drehbuch schreiben. Produziert wird die Serie in Zusammenarbeit mit Ryan Condal und Vince Gerardis.

Inhalt von Twitter anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Twitter. Inhalt von Twitter immer anzeigen

2021 erstmals angekündigt, ist noch nicht bekannt, wann wir mit dem Start der Serie rechnen können. Zunächst wird wohl Staffel 2 von „House Of The Dragon“ kommen, deren Dreharbeiten vor wenigen Tagen begonnen haben. Auch an der „Jon Snow“-Serie wird derweil weiter getüftelt. Es kommt also noch einiges aus Westeros.

Der neue Streamingdienst Max ist eine Fusion von HBO Max und Discovery und wird am 23. Mai 2023 in den USA an den Start gehen. Hierzulande werden die angekündigten Serien dann höchstwahrscheinlich wieder bei Sky/WOW zu sehen sein.