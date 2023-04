Zauberstäbe bereit: Harry Potter-Serie offiziell bestätigt, läuft 10 Jahre

Die Gerüchteküche brodelte bereits seit einiger Zeit an einem Süppchen, das ganz besonders die Gaumen der Harry Potter-Fans in Verzückung versetzen sollte. So sei Warner Bros. tatsächlich an einer Serie interessiert, die in J.K. Rowlings Wizarding World spielen würde.

Einhergehend mit der Ankündigung seines neuen Streaming-Dienstes Max, bestätigt Warner Bros. die Gerüchte um die geplante Serie um den wohl bekanntesten Zauberschüler. Die Verantwortlichen sprechen von einer treuen Adaption der Romane, die sich über einen Zeitraum von 10 Jahren erstrecken soll.

Welche Rolle wird J.K. Rowling zuteil?

Mit an Bord ist auch Potter-Schöpferin J.K. Rowling. Zuletzt stand die Bestsellerautorin noch in Verhandlungen mit Warner Bros. Discovery und HBO. Nun steht fest: Rowling wird als ausführende Produzentin einen festen Platz im Projekt innehaben.

„Ich freue mich darauf, Teil dieser neuen Adaption zu sein, die einen Grad an Tiefe und Detailreichtum ermöglicht, den nur eine lange Fernsehserie bieten kann“, erklärt die Autorin, die mit ihren Büchern ein wahrlich zauberhaftes Imperium geschaffen hat.

Wann ist mit der Ausstrahlung zu rechnen?

Nachdem die TV-Adaption nun in Stein gemeißelt scheint, interessiert die wartenden Fans natürlich vor allem eins: Wann ist Serienstart? Mit diesem wird, aufgrund der frühen Entwicklungsphase, frühestens im Jahr 2025 zu rechnen sein. Über den Produktionsstart ist bisweilen noch nichts bekannt.

Inhalt von Twitter anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Twitter. Inhalt von Twitter immer anzeigen

Worüber allerdings schon Aussagen getroffen werden können, sind die Inhalte des neuen Max Originals. Dieses soll, wie bereits erwähnt, die komplette Romanreihe des Zauberschülers umfassen. Da es sich um ein Serienformat handelt, können hier viele Details behandelt werden, die Fans in den Filmen schmerzlich vermisst haben.

Neuer Cast für die Harry Potter-Serie

Ob es tatsächlich 7 Staffeln geben wird, wurde seitens Warner Bros. und Max nicht bestätigt. Fest steht lediglich der Zeitraum von 10 Jahren, der weiteren Platz für Spekulationen lässt. So auch über den Cast des kommenden – wir lehnen uns schon mal etwas aus dem Fenster – Serienhits.

Schließlich erwartet uns eine Neubesetzung der bekannten Gesichter, was keine leichte Aufgabe sein wird. Immerhin verbinden wir, seit mittlerweile über 20 Jahren, unweigerlich Daniel Radcliffe mit dem Jungen der überlebte.

Dass sowohl Radcliffe als auch seine ehemaligen Schauspielkolleg*innen nicht mehr als 11-jährige Hogwarts-Schüler*innen in Frage kommen, dürfte auf der Hand liegen. Aber wer weiß? Vielleicht wird es ja einige Cameo-Auftritte geben. Wir bleiben gespannt, in welche Richtung sich das erfolgreiche Franchise entwickeln wird.