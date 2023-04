Harry Potter: Plant Warner Bros. tatsächlich eine Serie zu allen 7 Büchern?

Schon seit längerem kursieren einige Gerüchte rund um die Wizarding World. Nun will das News-Portal Bloomberg in Erfahrung gebracht haben, dass die Harry Potter-Bücher in Serienform neu erzählt werden sollen.

Mehr Platz für die Geschichten von J.K. Rowling

Laut des Berichts sollen Warner Bros. Discovery und HBO derzeit mit Autorin J.K. Rowling in Verhandlungen um ein Serien-Reboot der Harry Potter-Reihe stehen. Geplant seien 7 Staffeln, wobei jede eines der Bücher behandelt.

Das dürfte besonders die Fans der Bücher erfreuen, die in den Verfilmungen einige Details vermisst haben. Ein Serienformat bringt immerhin den Vorteil mit sich, der gesamten Geschichte um den Zauberlehrling und seinen Freund*innen sehr viel mehr Raum zu geben, als es in den Filmen möglich war.

Poltergeist Peeves fehlte beispielsweise in den Filmen. © Warner Bros./Avalanche

Um die Schöpferin der Wizarding World zu überzeugen und den Büchern möglichst treu zu bleiben, soll Rowling in die kreative Entstehung der Serie involviert werden, jedoch ohne direkt an der eigentlichen Produktion beteiligt zu sein. Dies könnte nicht zuletzt an den kontroversen Äußerungen der Britin liegen.

Harry Potter-Serie als Flaggschiff einer neuen Streaming-Strategie

Warner Bros. soll derweil eine Ankündigung einer neuen Streaming-Strategie vorbereiten, einschließlich des Namens „Max“ für seinen führenden Onlinedienst, der als HBO Max debütierte. Der Schlüssel zu dieser Strategie sollen insbesondere Filme und Fernsehsendungen sein, die auf Geschichten und Charakteren basieren, die die Zuschauer*innen bereits kennen.

Demnach wäre ein HP-Reboot ein logischer und kühner Schachzug. Sollte an den Gerüchten etwas dran sein und diese tatsächlich in naher Zukunft bestätigt werden, wäre das ein weiterer Paukenschlag für das Mega-Franchise, das jüngst mit Hogwarts Legacy große Erfolge verbucht.

Zudem wäre damit – nach Game of Thrones und dem Prequel „House of the Dragon“, sowie der Adaption von The Last of Us – wohl auch der nächste große Hit für HBO sicher. Erst vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass Warner Bros. ein Abkommen mit der Embracer Group unterzeichnet und sich so die Rechte für eine weitere Herr der Ringe-Serie gesichert hat.

Laut Bloomberg soll der Deal mit J.K. Rowling hingegen noch nicht abgeschlossen sein. Somit ist auch bislang nicht bekannt, ob die Produktion schon läuft und wann wir mit dem Release rechnen können. Bis die offizielle Ankündigung abgegeben wird, müssen wir wohl noch ein wenig Geduld haben.