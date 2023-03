Harry Potter-Universum soll weiter ausgebaut werden, sagt Warner Bros.

Nach dem großen Erfolg, den das Action-Rollenspiel Hogwarts Legacy für die Harry-Potter-IP eingebracht hat, denkt Warner Bros. Discovery über weitere Möglichkeiten nach, die Wizarding World zu erweitern. Ein hoher Mitarbeiter des Unternehmens verriet vor kurzem, dass das Universum mit weiteren Projekten ausgebaut werden wird.

Neue Harry Potter-Filme, -Serien und mehr wegen Erfolg von Hogwarts Legacy

In letzter Zeit ist es an der Spielfilmfront für die magischen Filme aus der Welt von „Harry Potter“ eher still geworden. Wir werden wahrscheinlich keinen vierten Teil der Phantastische Tierwesen-Reihe mehr zu sehen bekommen. Dennoch hat die Veröffentlichung von „Hogwarts Legacy“ wieder Schwung in die Kiste gebracht.

Mit dem Erfolg des Spiels hat Warner Bros. Discovery gesehen, dass die Fanbase immer noch stark daran interessiert ist, mehr aus der „Harry Potter“-Welt zu sehen. Dementsprechend werden neuen Berichten zufolge schon Pläne geschmiedet, das Universum der Wizarding World zu erweitern, um aus dem Erfolg weiterhin Kapital zu schlagen.

Dazu hat sich kürzlich Gunnar Wiedenfels, seines Zeichens CFO von Warner Bros. Discovery, in einer Konferenz des Investmentbanking- und Wertpapierhandelsunternehmens Morgan Stanley geäußert. Dabei ging er darauf ein, dass die Marke „Harry Potter“ nach mehreren Jahrzehnten immer noch Relevanz hat.

„Nehmen Sie ‚Harry Potter‘ als Beispiel, die Wizarding World. Die Tatsache, dass wir mit der Veröffentlichung von ‚Hogwarts Legacy‘ 12 Jahre nach Erscheinen des letzten Films einen so großen Erfolg haben, zeigt, dass es so viele Möglichkeiten gibt und wir gerade erst anfangen, diese zu erweitern. Mitte des Jahres steht die neue „Harry Potter“-Tournee in Tokio an. Um es kurz zu machen, ich denke, dieser One-Company-Ansatz, tolle Führung in den einzelnen Geschäftsbereichen, aber koordiniertes Franchise-Management, ist wahrscheinlich eine der größten Chancen, die das Unternehmen hat.“

Seinen Aussagen zufolge dürfen sich Fans in Zukunft auf viele weitere Projekte aus der Wizarding World freuen. Seien es Filme, Serien, Spiele oder Freizeitparks. Das deckt sich auch mit neuesten Gerüchten darüber, dass HBO an einer Serienadaption für „Hogwarts Legacy“ arbeitet. Gleichzeitig soll auch eine Fortsetzung des Spiels schon geplant sein.