House of the Dragon: Dreharbeiten zur 2. Staffel haben begonnen

Intrigen, Hass und eine ordentliche Portion Feuer-speiender Drachen – All das wird schon bald auf unsere heimischen Bildschirme zurückkehren. Wie HBO jüngst bekannt gab, sind die Dreharbeiten zur 2. Staffel von House of the Dragon angelaufen. Wann ist mit den neuen Folgen zu rechnen?

Wie schon in Season 1, wird Goerge R.R. Martin wieder als ausführender Produzent mitmischen. Ebenso wie Ryan Condal und Alan Taylor. Weiterhin wird den beiden Nachwuchstalenten B. Welby und Ebele Tate die Möglichkeit gegeben, jeweils während einer Folge Regie zu führen und ihr Können unter Beweis zu stellen.

House of the Dragon Staffel 2: Alte Bekannte und neue Talente

„House of the Dragon ist zurückgekehrt. Wir freuen uns, wieder mit Mitgliedern unserer ursprünglichen Familie sowie neuen Talenten auf beiden Seiten der Kamera zu drehen.“, meldet sich Ryan Condal in der HBO-Pressemitteilung zu Wort.

Weiterhin meint der Showrunner: „Alle eure Lieblingscharaktere werden sich bald an den Ratstischen verschwören, mit ihren Armeen marschieren und ihre Drachen in die Schlacht reiten. Wir können es kaum erwarten, das zu teilen, was wir auf Lager haben.“

Was wissen wir über die Besetzung und den Release?

Neben den bekannten Gesichtern, rund um Publikumsliebling Matt Smith, sind auch wieder einige Neuzugänge zu erwarten. Weiterhin werden Emma D´Arcy und Olivia Cooke ihre Rollen als Rheanyra Targaryen und Alicent Hohenturm zu sehen sein.

Ein Veröffentlichungsdatum für die 2. Staffel von „House of the Dragon“ ist leider noch nicht bekannt. Sofern jedoch alles reibungslos verläuft, sollten die neuen Folgen spätestens im Sommer 2024 über die Bildschirme laufen. Dann wahrscheinlich wie gehabt auf Sky/WOW.

Worum geht es nochmal in House of the Dragon?

Nachdem Season 1 den Grundstein für den Bürgerkrieg – besser bekannt als „Tanz der Drachen“ – gelegt hat, versprechen die folgenden Staffeln blutige Kämpfe, die in die Annalen von Westeros eingehen und für den Untergang des Hauses Targaryen sorgen werden.

Zwar haben bisher nur die Serienschöpfer von weiteren Staffeln gesprochen, aber falls das Game of Thrones-Prequel an den Erfolg der ersten Staffel anknüpfen kann, sollte diesen nichts im Weg stehen. Indes wurde mit Knight Of Seven Kingdoms: The Hedge Knight eine weitere Serie angekündigt, die im GOT-Kosmos spielt.