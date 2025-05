Milly Alcock über überraschende Unterstützung bei House of the Dragon-Dreharbeiten

In einer überraschenden Offenbarung erzählte Milly Alcock, die beliebte Schauspielerin aus der HBO-Serie House of the Dragon, kürzlich von einer unerwarteten Begegnung am Set. Während ihres ersten Tages bei den Dreharbeiten wurde ihr mitgeteilt, dass sie einen Schauspielcoach erhalten würde. Diese Nachricht kam von einem einflussreichen Mitglied der Produktion und sorgte sowohl bei Alcock als auch bei den Zuschauern für Erstaunen.

Alcock spielt die junge Rhaenyra Targaryen, eine Rolle, die sie schnell zu einem Liebling der Fans machte. Ihre Leistung war maßgeblich für den Erfolg der ersten Staffel der Serie verantwortlich, die auf George R. R. Martins Buch „Fire and Blood“ basiert. Die Serie erzählt die Geschichte des Targaryen-Bürgerkriegs, der als „Tanz der Drachen“ bekannt ist, und spielt etwa 200 Jahre vor den Ereignissen von Game of Thrones.

Die Herausforderungen am Set von House of the Dragon

Wie hat Milly Alcock die Herausforderung angenommen? Milly Alcock, die aus Australien stammt, sprach über die Herausforderungen, die mit ihrem plötzlichen Aufstieg in der großen TV-Welt einhergingen. Sie beschrieb ihre Erfahrung als „sehr, sehr beängstigend“, da sie plötzlich in eine neue Umgebung geworfen wurde. Trotz der anfänglichen Unsicherheiten hat sich Alcock als fähige Schauspielerin erwiesen, die die Herzen der Zuschauer eroberte.

Die Serie House of the Dragon feierte ihre Premiere im August 2022 und wurde schnell zu einem Hit, der sowohl von Kritikern als auch vom Publikum positiv aufgenommen wurde. Die erste Staffel, die zehn Episoden umfasste, erhielt nach ihrem Start eine Verlängerung um eine zweite Staffel, die im Juni 2024 ausgestrahlt wurde. Die Serie wurde für ihre Charakterentwicklung, visuellen Effekte und die Leistungen ihrer Darsteller gelobt.

Milly Alcocks Karriere und zukünftige Projekte

Welche weiteren Projekte stehen für Alcock an? Milly Alcock hat sich nicht nur als Rhaenyra Targaryen einen Namen gemacht, sondern auch in anderen Produktionen. Vor ihrer Rolle in House of the Dragon spielte sie in der australischen Serie Upright und erhielt dafür eine Nominierung für die AACTA Awards. Für ihre Darstellung der jungen Rhaenyra wurde sie für einen Critics‘ Choice Television Award nominiert.

Alcocks Karriere nimmt weiter Fahrt auf, da sie als neue Supergirl in der DC Universe-Filmreihe auftreten wird. Sie wird in Supergirl: Woman of Tomorrow zu sehen sein, der für 2026 geplant ist. Außerdem wird sie in einer Netflix-Dark-Comedy-Serie mit Julianne Moore und Meghann Fahy mitspielen.

Reaktionen und Erwartungen der Fans

Wie reagieren die Fans auf Alcocks Aussagen? Die Enthüllung über den Schauspielcoach sorgte bei vielen Fans für Verwunderung. Angesichts der positiven Resonanz auf Alcocks Leistung als Rhaenyra war es überraschend, dass jemand an ihren Fähigkeiten zweifelte. Ihre charmante Präsenz und ihr Talent haben jedoch bewiesen, dass sie die Anforderungen der Rolle hervorragend gemeistert hat.

Die Fans sind gespannt auf Alcocks weitere Projekte und freuen sich darauf, sie in ihrer neuen Rolle als Supergirl zu sehen. Ihre Vielseitigkeit und Fähigkeit, sich in verschiedene Charaktere hineinzuversetzen, machen sie zu einer der aufstrebenden Stars der Branche.

Was hältst du von Milly Alcocks bevorstehenden Projekten und ihrer Rolle in House of the Dragon? Teile deine Meinung in den Kommentaren mit uns!