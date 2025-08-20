Daemon Targaryen in Staffel 3 – Wird er der dreiaugige Rabe?

Die dritte Staffel von House of the Dragon sorgt bereits im Vorfeld für Aufregung. Die Serie weicht von der Buchvorlage ab und könnte eine umstrittene Theorie bestätigen, die tief in die Game of Thrones-Lore verwurzelt ist. Bereits in der zweiten Staffel gab es kontroverse Änderungen, die George R.R. Martin selbst in einem inzwischen gelöschten Blogpost kritisierte. Diese betrafen vor allem die Ereignisse rund um Blood and Cheese und die möglichen Auswirkungen auf die Handlung. Dennoch schreitet die HBO-Serie unbeirrt voran.

Veränderungen rund um Daemon Targaryen

Welche Rolle spielt Daemon Targaryen in den Änderungen? Eine Fanquelle auf Twitter X berichtet, dass Daemon Targaryen, gespielt von Matt Smith, in der dritten Staffel eine bedeutendere Rolle erhält. Er ist in Szenen involviert, die im Buch nicht vorkommen, und trifft auf Charaktere, mit denen er dort nicht interagiert. Zu diesen Charakteren gehören Mitglieder von Team Grün wie Ormund Hohenturm und Daeron Targaryen.

In einem Set-Video scheint Daemon Truppen zu versammeln und das Ende des Hauses Hohenturm einzuläuten. Diese Änderungen sind überraschend und könnten auf eine größere Entwicklung hindeuten. Besonders interessant ist die Abwesenheit der Figur Nettles, eine Drachensaat, mit der Daemon in der Vorlage viel Zeit verbringt.

Die Theorie des dreiaugigen Raben

Könnte Daemon der dreiaugige Rabe sein? Eine Theorie, die immer mehr an Fahrt aufnimmt, ist die Möglichkeit, dass Daemon der dreiaugige Rabe wird. Matt Smith selbst kommentierte die Theorie mit den Worten, dass er die Idee mag. In der zweiten Staffel von House of the Dragon sieht Daemon den dreiaugigen Raben in einer Vision. Dieser Charakter, Brynden Fluss, ist Daemons Urenkel und wird in der Vorlage nach seinem Verschwinden hinter der Mauer zum Raben.

Bran Starks Grünsehen wird in den Büchern durch Weirholzpaste entwickelt, ähnlich dem, was Daemon in der Serie erhält. Die Serie hat bereits Verbindungen zu Game of Thrones geschaffen, etwa durch Aegons Traum und Daemons Visionen von einem Weißen Wanderer und Daenerys Targaryen. Diese prophetische Natur könnte erhalten bleiben, ohne das Universum unnötig zu verkleinern.

Das Potenzial für Änderungen an Daemons Ende

Warum könnte sich Daemons Ende verändern? Obwohl die Theorie des dreiaugigen Raben verlockend ist, wäre es ein Fehler, sie umzusetzen. Die Serie hat bereits genug Verbindungen zu Game of Thrones geschaffen. Ein solcher Twist könnte mehr der Lore als der eigentlichen Geschichte dienen. Dennoch ist es wahrscheinlich, dass Daemons Ende in der Serie verändert wird.

Sein Schicksal im Buch bleibt bis zu einem gewissen Grad unklar, was der Serie Raum für eine definitivere Erzählweise gibt. House of the Dragon hat sich bisher bemüht, eine klarere Darstellung der Ereignisse zu bieten, als es die verschiedenen Berichte in Feuer und Blut tun. Das könnte auch Daemons Schicksal betreffen, unabhängig davon, ob er der dreiaugige Rabe wird oder nicht.

House of the Dragon Staffeln 1 und 2 sind auf HBO Max verfügbar. Die dritte Staffel wird voraussichtlich 2026 veröffentlicht.

Was denkst du über die möglichen Änderungen in der dritten Staffel? Teile deine Meinung in den Kommentaren!