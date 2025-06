Matt Smith äußert sich zu Fan-Theorie – Wird Daemon der Dreiäugige Rabe?

Matt Smith, bekannt für seine Rolle als Daemon Targaryen in House of the Dragon, hat kürzlich für Aufsehen gesorgt, als er sich zu einer populären Fan-Theorie äußerte, die seine Figur mit Game of Thrones verbindet. In einem Interview mit Entertainment Weekly diskutierte Smith zusammen mit anderen Hauptdarstellern der Serie über verschiedene Fan-Theorien, die online kursieren. Besonders interessant fand die Gruppe die Theorie, dass Daemon der Dreiäugige Rabe werden könnte.

Smith zeigte sich begeistert von dieser Idee und äußerte den Wunsch, dass dies für seinen Charakter wahr werden könnte. Obwohl die Theorie faszinierend ist, gibt es einige Interpretationen, die besser zu den Büchern passen. Insbesondere die Vorstellung, dass Daemon eine Vision von den Weißen Wanderern und der Langen Nacht hat, könnte ihn dazu motivieren, ernsthaft für Rhaenyras Anspruch auf den Thron zu kämpfen.

Die Verbindung zwischen Daemon und dem Dreiäugigen Raben

Was steckt hinter der Theorie um Daemon Targaryen und den Dreiäugigen Raben? Die Theorie basiert auf der Annahme, dass der Titel des Dreiäugigen Raben von einer Person zur nächsten weitergegeben werden kann. Obwohl dies in den Büchern oder der Serie nicht unterstützt wird, würde Daemon als Vorgänger von Brynden Rivers, auch bekannt als Blutrabe, in Frage kommen. Blutrabe, gespielt von Joshua Ben-Tovim, hat ein markantes rotes Muttermal im Gesicht, das einem Raben ähnelt, und ist der Greenseher, der Bran Stark in Game of Thrones trainiert.

Fans spekulieren, dass Daemon seine Fähigkeiten als Greenseher während des Krieges weiterentwickeln könnte und diese nutzt, um die Ereignisse in Westeros zu beeinflussen. Ziel wäre es, die Macht der Targaryens zu sichern und die Mauer zu bewachen. Smith äußerte sich begeistert dazu und meinte, er hoffe, dass diese Theorie wahr sei.

Die Popularität der Theorie

Warum fasziniert diese Theorie die Fans? Seit der Veröffentlichung von George R.R. Martins Buch Fire & Blood im Jahr 2018 hat die Theorie an Popularität gewonnen. Fans hoffen nicht unbedingt, dass Daemon buchstäblich zu Brynden wird, sondern dass die Fähigkeiten und der Titel des Dreiäugigen Raben von Daemon an Brynden und später an Bran Stark weitergegeben werden.

House of the Dragon hat die Erwartungen der Fans in Bezug auf Magie und Prophezeiungen übertroffen. Diese Elemente wurden in Martins Buch oft aufgrund unzuverlässiger Erzähler weggelassen. Doch in der Serie scheint alles möglich zu sein, besonders für Daemon in der zweiten Hälfte der Staffel. House of the Dragon Staffel 3 wird derzeit gedreht und soll 2026 erscheinen. Das Buch Fire & Blood ist bereits in verschiedenen Formaten erhältlich.

Was denkst du über diese Theorie? Glaubst du, Daemon könnte tatsächlich eine Verbindung zum Dreiäugigen Raben haben? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!