Schauspielerinnen lachen über Rhaenyra-Alicent-Romanze in House of the Dragon

In der beliebten HBO-Serie House of the Dragon, einem Prequel zu Game of Thrones, gibt es viele spannende, aber auch konfliktreiche Beziehungen. Eine davon ist die zwischen Rhaenyra Targaryen und Alicent Hightower. Diese beiden Charaktere, gespielt von Emma D’Arcy und Olivia Cooke, stehen im Mittelpunkt einer hitzigen Debatte unter den Fans, die sich eine Romanze zwischen den beiden wünschen. Doch die Darstellerinnen selbst haben kürzlich Stellung zu dieser Theorie bezogen, und ihre Reaktionen könnten einige Fans enttäuschen.

Die Theorie der Romanze zwischen Rhaenyra und Alicent

Was sagen die Schauspielerinnen zu den Fan-Theorien? Während eines Interviews auf dem YouTube-Kanal von Entertainment Weekly wurden Emma D’Arcy und Olivia Cooke nach ihrer Meinung zu einer möglichen romantischen Beziehung ihrer Charaktere gefragt. Diese Frage basiert auf einer Szene, in der Alicent Rhaenyra bittet, mit ihr wegzulaufen. Doch die beiden Schauspielerinnen konnten diese Theorie nur lachend abtun.

Olivia Cooke kommentierte die Theorie als „merkwürdige Frage“, was eine klare Absage an die Vorstellung einer Romanze zwischen den beiden Frauen darstellt. Diese Reaktion spiegelt sich auch in der Handlung wider, denn obwohl Rhaenyra und Alicent im Verlauf der Serie versuchen, eine gemeinsame Basis zu finden, stehen ihre Pflichten und politischen Verpflichtungen zwischen ihnen.

Die Entwicklung in Staffel 2

Wie beeinflusst die Handlung die Beziehung der beiden? In der zweiten Staffel von House of the Dragon eskaliert der Konflikt zwischen den Fraktionen der „Schwarzen“ und „Grünen“. Beide Seiten begehen schreckliche Taten, um ihre Ansprüche auf den Eisernen Thron zu sichern. Alicent, die genug von dem Blutvergießen hat, bietet Rhaenyra in Episode 8 die Möglichkeit, Königsmund friedlich einzunehmen, wenn sie und ihre Tochter Helaena verschont bleiben.

Rhaenyra verlangt jedoch die Auslieferung von Aegon, was Alicent in eine schwierige Lage bringt, da sie die Teilnahme am Tod ihres Sohnes nicht akzeptieren kann. Die politischen Spannungen und der Drang nach Macht machen es unwahrscheinlich, dass eine tiefere Beziehung zwischen den beiden Frauen entstehen könnte.

Die Zukunft der Beziehung zwischen Rhaenyra und Alicent

Könnte es in Staffel 3 zu einer Annäherung kommen? Trotz der Versuche, ihre Feindseligkeiten zu überwinden, scheint es, dass Rhaenyra und Alicent in der dritten Staffel von House of the Dragon eher auseinanderdriften werden. Die Serie zeigt eindrücklich, dass alte Wunden schwer zu heilen sind und die politischen Machenschaften oft persönliche Beziehungen überlagern.

Die „Tanz der Drachen“-Geschichte, auf der die Serie basiert, deutet darauf hin, dass die Spannungen zwischen den beiden Frauen weiter eskalieren werden. Selbst wenn es früher einmal romantische Gefühle gegeben haben sollte, sind diese längst von den Flammen der Machtkämpfe verschlungen worden.

Was hältst du von der Reaktion von Emma D’Arcy und Olivia Cooke auf die Theorie, dass Rhaenyra und Alicent in House of the Dragon zusammenkommen könnten? Glaubst du, dass die beiden Charaktere in der Serie eine romantische Beziehung entwickeln könnten? Teile deine Gedanken in den Kommentaren unten!