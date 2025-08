House of the Dragon Staffel 3 wird riesig – Start der Dreharbeiten in Großbritannien

Die Vorfreude auf die dritte Staffel von House of the Dragon steigt, denn Showrunner Ryan Condal hat angekündigt, dass diese Staffel in jeder Hinsicht größer sein wird als die zweite. Während er weiterhin seinen Podcast The Stuff Dreams are Made Of betreibt, dreht Condal im Vereinigten Königreich an dem Game of Thrones Spin-off. In einer der neuesten Podcast-Folgen gab er den Zuhörern ein Update zur dritten Staffel und konnte seine Begeisterung kaum verbergen.

Condal versprach einige unglaubliche Schauplätze und Actionszenen in den kommenden Episoden, ohne dabei zu viel zu verraten. Die Fans können sich also auf eine Menge freuen, wenn die Serie im nächsten Jahr zurückkehrt. Condal sagte: „Wir sind mitten in der Produktion. Wir haben Wales abgeschlossen und arbeiten nun an einigen großen Sachen im Studio und anderen Schauplätzen, die wir im Zeitplan haben. Es wird hier ziemlich verrückt im Juli und August.“

Die Herausforderungen der zweiten Staffel

Warum war die zweite Staffel von House of the Dragon nicht so erfolgreich? Die zweite Staffel erfüllte nicht ganz die Erwartungen der Fans, was vor allem an einem abrupten Schnitt der Episodenanzahl lag. Die Staffel wurde von zehn auf acht Episoden reduziert, was den Autoren wenig Zeit ließ, die Geschichte neu zu strukturieren. Dadurch fiel die geplante finale Schlacht weg, die nun die dritte Staffel einleiten wird.

Trotz der Herausforderungen hat Condal öffentliche Kritik von Autor George R.R. Martin erhalten. Dies überraschte viele Fans, da Martin bezüglich des umstrittenen Endes von Game of Thrones diplomatischer war. Dennoch lobte Martin das andere Spin-off A Knight of the Seven Kingdoms. Ursprünglich sollte dieses Spin-off im Sommer 2025 erscheinen, doch HBO hat den Start auf Anfang 2026 verschoben.

Die Zukunft von Westeros

Wann können wir mit neuen Episoden von House of the Dragon rechnen? Die Dreharbeiten zur dritten Staffel laufen derzeit, und die Premiere ist für das nächste Jahr geplant. Bisher gibt es keine genauen Daten für die Veröffentlichung von A Knight of the Seven Kingdoms oder House of the Dragon Staffel 3, was die Fans ungeduldig macht.

Alle bisherigen Staffeln sind auf HBO Max verfügbar, ebenso wie die ursprüngliche Game of Thrones Serie. Wenn du die Wartezeit überbrücken möchtest, kannst du auch in die Bücher von George R.R. Martin eintauchen, die als Print, digital und als Hörbuch erhältlich sind.

Ein Blick hinter die Kulissen

Was macht die dritte Staffel von House of the Dragon so besonders? Condal betonte, dass die dritte Staffel riesig sei. „Jeden Tag schaue ich mir die Dinge an, die wir bauen, und die Anzahl der Kostüme und Statisten ist überwältigend. Ich wusste, dass sie größer als Staffel 2 wird, aber ich habe nicht realisiert, wie sehr“, sagte Condal begeistert.

Diese Kommentare waren im Podcast The Stuff Dreams are Made Of zu hören, der sich hauptsächlich mit dem Sammeln authentischer Hollywood-Requisiten befasst. Auch wenn Condal selten große Neuigkeiten in dieser Talkshow preisgibt, sind Updates wie diese für die Fans in der Regel willkommen, da die Vorfreude auf Neuigkeiten aus Westeros groß ist.

Was hältst du von den neuen Entwicklungen bei House of the Dragon? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!