Emmy-Schock 2025 – House of the Dragon ohne Nominierung!

Die Emmy-Nominierungen für 2025 sind bekannt, und es gibt eine Überraschung, die die Welt von Westeros erschüttert. House of the Dragon, die erste Spin-off-Serie von Game of Thrones, hat es nicht geschafft, eine Nominierung für die herausragende Dramaserie zu ergattern. Dies bricht eine beeindruckende Serie von Nominierungen, die seit der ersten Staffel von Game of Thrones Bestand hatte. Während alle acht Staffeln des Originals diese Nominierung erhielten, konnte House of the Dragon mit seiner ersten Staffel im Jahr 2022 ebenfalls punkten. Doch nun, mit der zweiten Staffel, blieb die Serie komplett ohne Emmy-Nominierungen.

Warum fehlen die Nominierungen?

Was führte zum Fehlen der Emmy-Nominierungen? Die zweite Staffel von House of the Dragon, die im August des letzten Jahres Premiere feierte, fiel bei den Kritikern nicht auf fruchtbaren Boden. Ursprünglich waren zehn Episoden geplant, doch durch Budgetkürzungen von HBO mussten es schließlich nur acht werden. Zudem verhinderten die Hollywood-Arbeitskämpfe 2023, dass das Drehbuch überarbeitet werden konnte, und die entscheidende Schlacht der Staffel wurde gestrichen. Dies führte dazu, dass sich die Staffel für viele abrupt und unvollständig anfühlte.

Ob diese Produktionsprobleme direkt zu den ausbleibenden Nominierungen führten, bleibt unklar. Dennoch überrascht es, dass die Serie in keiner Kategorie berücksichtigt wurde. Dies ist ein starker Kontrast zu Game of Thrones, das insgesamt 164 Emmy-Nominierungen erhielt und 59 Mal gewann, darunter viermal die Auszeichnung als herausragende Dramaserie.

Der Vergleich mit Game of Thrones

Wie schneidet House of the Dragon im Vergleich zu Game of Thrones ab? Game of Thrones wurde zwischen 2011 und 2019 ausgestrahlt und war bekannt für seine überwältigende Anzahl an Auszeichnungen, obwohl das Serienende von vielen als Enttäuschung empfunden wurde. Dieses umstrittene Ende könnte die Erwartungen der Fans an House of the Dragon beeinflusst haben. Möglicherweise fürchteten sie, wieder enttäuscht zu werden, was zu einer weniger enthusiastischen Rezeption der zweiten Staffel führte.

Die Fans von Westeros können jedoch auf 2026 hoffen, wenn sowohl die dritte Staffel von House of the Dragon als auch eine neue Serie, A Knight of the Seven Kingdoms, ihre Premiere feiern sollen. Vielleicht können diese Produktionen an die Erfolge des Franchise anknüpfen und Emmys gewinnen.

Die Zukunft von Westeros

Was bedeutet das für die Zukunft des Franchise? Trotz des Rückschlags bei den Emmys bleibt das Interesse an der Welt von Westeros groß. Die dritte Staffel von House of the Dragon und die neue Serie A Knight of the Seven Kingdoms könnten den Ruf des Franchise wieder aufpolieren und neue Maßstäbe setzen. Mit der Rückkehr im Jahr 2026 liegt es an diesen Serien, zu beweisen, dass Westeros noch immer für fesselnde Geschichten und visuelle Spektakel steht.

Die Emmy-Verleihung 2025 wird am 14. September live auf CBS und Paramount+ ausgestrahlt. In der Zwischenzeit kannst du House of the Dragon weiterhin auf HBO Max streamen und dich auf die kommenden Abenteuer in Westeros freuen.

Was denkst du über die fehlenden Nominierungen von House of the Dragon? Hältst du die Entscheidung für gerechtfertigt, oder hätten die Serienmacher mehr Anerkennung verdient? Teile deine Meinung in den Kommentaren!