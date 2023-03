House of the Dragon: Staffel 2 wird kürzer, doch es gibt einen guten Grund dafür

Die zweite Staffel des Game of Thrones-Prequels House of the Dragon soll kürzer werden als die erste. Insgesamt wird diese wohl nur aus acht anstatt zehn Folgen bestehen.

Wer nach der langen Wartezeit auf die zweite Staffel von House of the Dragon wieder auf zehn Episoden zu dem Spin-offs von „Game of Thrones“ gehofft hat, der wird nun vermutlich enttäuscht sein.

Denn die neue Season, die frühestens im Sommer 2024 erscheinen wird, soll tatsächlich kürzer ausfallen, als die Premieren-Staffel und zwei Episoden weniger zu bieten haben.

Doch wie Deadline berichtet, hat dies einen guten Grund, der Fans sogar freuen dürfte.

Weshalb die Verkürzung der 2. Staffel gut sein könnte

Die Verkürzung der zweiten Staffel des Prequels zu „Game of Thrones“ soll laut einem Vertreter von HBO, der sich gegenüber Deadline äußerte, nichts mit den aktuellen Einsparmaßnahmen von Warner zu tun haben.

Es soll eher um die Story gehen und einfach mehr Sinn ergeben, bestimmte Handlungselemente in die dritte Staffel zu schieben. So sollte es in der zweiten Staffel eigentlich eine große Schlacht geben, die die Macher*innen nun lieber erst in der dritten Staffel zeigen wollen.

Warum das gute Nachrichten sind: Aus dem Bericht von Deadline geht hervor, dass HBO bei „House of the Dragon“ in die Zukunft blickt und nicht mehr von Staffel zu Staffel plant, was für eine zusammenhängend erzählte Story definitiv ein großer Vorteil ist.

Außerdem wird mit dem Verschieben bestimmter Handlungen in die nächste Staffel zudem indirekt eine dritte Staffel angekündigt, was ebenfalls eine großartige News für Fans von „House of the Dragon“ sein dürfte.

Wie viele Staffeln soll es für House of the Dragon geben?

Laut „Game of Thrones“-Autor George R.R. Martin, der auch als Produzent von „House of the Dragon“ fungiert, sind mindestens 4 Staffeln für das Prequel und den „Tanz der Drachen“ geplant. Es könnten aber auch mehr werden.