House of the Dragon : Der Drachen-Guide zum GOT-Prequel

Sie wurden mit Spannung erwartet und sind ohne Zweifel die beeindruckendsten Wesen in House of the Dragon. Drachen zählen zu den ältesten mythischen Wesen, sind ein wahres Sinnbild für Macht und Stärke und spielen in „House of the Dragon“ eine weitaus wichtigere Rolle als in der Mutterserie Game of Thrones.

Der Drache ziert obendrein das Wappen der Targaryens, die seit Jahrhunderten als „Drachenherren“ bekannt sind und sich den Machtfaktor der mächtigen, feuerspeienden Geschöpfe gegen ihre Feinde zunutze machen. Grund genug, um die wichtigsten Schuppentiere der Serie einmal vorzustellen.

Balerion – Der Schwarze Schrecken

Den Anfang macht Balerion, der zum Beginn der Serie bereits tot ist. Sein Schädel ist im Roten Bergfried ausgestellt und macht deutlich, wie gewaltig der „Schwarze Schrecken“ einst gewesen sein muss. Balerion war die letzte überlebende Kreatur aus Valyria.

Er trug einst Aegon den Eroberer auf seinem Rücken, nachdem dieser die Herrschaft über die Sieben Königslande antrat. Bevor der Drache schließlich an Altersschwäche starb, wurde er von Viserys I. Targaryen geritten.

Vhagar – Königin aller Drachen

Mit Balerions Tod tritt Vhagar als nächstgrößter Drache in die Fußstapfen des „Schwarzen Schreckens“. Sie trägt den Namen eines alten Valyrischen Gottes und gilt trotz ihres hohen Alters (über 170 Jahre) als mächtigster Drache in ganz Westeros.

Vhagar wurde während der Eroberung von Westeros von Königin Visenya Targaryen geritten und später von Laena Valeryon beansprucht. Nachdem auch Laena starb, gelang es Aemond Targaryen, Vhagar zu besteigen und ist nun ihr Reiter.

Caraxes – Der Blutwurm

Caraxes wird auch „Blutwurm“ genannt und spiegelt das ungestüme Wesen seines Reiters Daemon Targaryen wider. Der blutrote Drache fällt durch seinen besonders schmalen Körperbau auf. Bevor sich Daemon an Caraxes binden konnte, schlug Aemon Targaryen seine Schlachten auf dem Drachen.

Daemon und sein Drache Caraxes in „House of the Dragon“© HBO

Meleys – Die Rote Königin

Meleys ist mit scharlachroten Schuppen bedeckt, weshalb sie auch „Rote Königin“ genannt wird. Die Drachendame wird von Prinzessin Rhaenys Targaryen geritten und galt als schnellste ihrer Art. Sie ist einer der älteren Drachen und daher in „House of the Dragon“ nicht mehr ganz so flink.

Syrax

Syrax (benannt nach einer Valyrischen Göttin) bekam ihren Namen von Rhaenyra Targaryen, die sie in „House of the Dragon“ reitet. Sie ist ein junger Drache mit gelben Schuppen und im Vergleich zu ihren Artgenossen weniger abweisend.

Weitere Drachen und ihre Reiter*innen

Arrax: Lucerys Targaryen

Dreamfyre: Helaena Targaryen

Moondancer: Baela Targaryen

Seasmoke: Laenor Velaryon

Sunfyre: Aegon Targaryen

Vermax: Jacaerys Velaryon

Damit solltet ihr bestens für das kommende Staffelfinale gerüstet sein. Folge 10 von „House of the Dragon“ erscheint am 24. Oktober 2022 auf Sky und WOW.