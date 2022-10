House of the Dragon: Wer ist Aegon II. Targaryen?

Mit der 8. Folge von House of the Dragon scheint sich endlich zu klären, wer nach dem Ableben von König Viserys den Eisernern Thron besteigen soll. Geschwächt von seiner Krankheit, spricht sich der Herrscher vor aller Augen für seine Tochter und deren Kinder als Thronfolger aus.

Ein weiterer Schlag ins Gesicht der anderen Anwärter, vor allem für seine Gattin Alicent und deren Sohn Aegon. Diesem steht der Herrschersitz als erstgeborener männlicher Nachfahre von Viserys nämlich rechtmäßig zu. Doch wer ist Aegon II. eigentlich?

Im Game of Thrones-Universum ist der Name Aegon Targaryen ein Sinnbild für die blutigen Erbschaftskriege um den Eisernern Thron. Der erste Aegon ging als Aegon der Eroberer in die Annalen von Westeros ein.

Exkurs in die Geschichte: Der Eiserne Thron ist Aegon I. zu verdanken, dessen Anfertigung er selbst in Auftrag gab. Er vereinte das Reich und begründete die Dynastie des Hauses Targaryen. Aegon der Eroberer nannte ganze drei Drachen sein Eigen: Balerion, Vhagar und Meraxes.

Funfact: Die Schwerter, aus denen der Eiserne Thron bestehen, stammen von seinen besiegten Feinden und wurden von Balerion eingeschmolzen.

Zurück zu House of the Dragon

Im Jahr 107 nach Aegons Eroberung wird Aegon II. geboren. Nachdem Viserys und dessen erste Frau mit Rhaenyra lediglich eine weibliche Nachfahrin zeugen konnten, ist Aegon der lang erhoffte Sohn, der einmal den Eisernen Thron beerben soll.

In „House of the Dragon“ erleben wir nun einen Aegon, der für seinen Anspruch auf den Thron kämpfen muss. Angetrieben von seiner Mutter Alicent, stimmt er seinem Schicksal widerwillig zu, denn eigentlich hat er gar kein Interesse am Herrschen.

Erst als Alicent ihrem Sohn einbläute, dass seine Halbschwester Rhaenyra ihn nach ihrer Krönung töten lassen würde, stimmte er den Plänen seiner Mutter und seines Großvaters (Ser Otto Hohenturm, der den Coup von langer Hand perfide plante) zu.

Ein Blick in die Zukunft von Aegon II.

Wer mit „Game of Thrones“ noch nicht so vertraut ist und sich von den kommenden Ereignissen in House of the Dragon nicht spoilern lassen möchte, sollte nun nicht weiter lesen.

Mit der Krönung von Aegon II. kommt es zu den blutigen Erbschaftskriegen, die ferner als „Tanz der Drachen“ bekannt sind. Königsmund (Hauptstadt der Sieben Königslande) wird während der Kriege fallen und Aegon II. zur Flucht nach Drachenstein gezwungen.

Hier wird er seiner Halbschwester Rhaenyra auflauern und sie seinem Drachen sprichwörtlich zum Fraß vorwerfen. Der herrschsüchtige Aegon will sich dem obsiegenden Feind allerdings nicht beugen und wird daraufhin vergiftet. Der Krieg soll schließlich mit Rhaenyras Sohn, Aegon III., enden. Er übernimmt die Herrschaft und heiratet Jaheara, die Tochter von Aegon II.