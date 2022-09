House of the Dragon: Wer ist Ser Otto Hightower?

Seit mittlerweile zwei Wochen läuft mit House of the Dragon das erfolgreiche Prequel zum Kassenschlager Game of Thrones. Dreh- und Angelpunkt der Handlung ist der Machtkampf der Targaryens um die Sieben Königslande.

Während der Konflikt um den Eisernen Thron zu eskalieren droht, steht Ser Otto Hightower König Viserys I. Targaryen als dessen Hand beratend zur Seite. Bei uns erfahrt ihr, welcher Schauspieler hinter der Figur steckt und welche Rolle sie in „House of the Dragon“ spielt.

Wer ist Ser Otto Hightower?

Ser Otto Hightower tritt als Hand des Königs Viserys I. Targaryen in Erscheinung. Der Ritter aus dem Hause Hightower diente drei Königen, wovon ihn zwei seines Amtes enthoben. Otto ist der jüngere Bruder von Lord Hobert Hightower und Onkel von Lord Ormund Hightower aus Oldtown.

Ottos verschiedene Frau schenkte ihm mehrere Kinder. Unter ihnen Ser Gwayne Hightower, zweiter Befehlshaber der Goldmäntel, und Alicent Hightower. Letztere wird die zweite Frau von König Viserys I. Targaryen.

Ser Otto ist bekannt für sein Wissen und wurde daher als Hand in den Dienst des Königs gestellt. Sein Intellekt lässt ihn arrogant erscheinen; sein Vorgehen ist bedacht und wohl überlegt.

Er gilt als loyal und ist sowohl seinem König als auch seinem Reich treu ergeben. In dessen Position als Thronfolger sieht Otto Hightower in Daemon Targaryen die größte Bedrohung für das Reich seines Bruders König Viserys I. Targaryen.

Woher kennt man den Darsteller von Ser Otto Hightower?

Hinter Ser Otto Hightower steckt der Schauspieler Rhys Ifans. Der Waliser dürfte vielen Film- und Serienfans bekannt vorkommen. Er erlangte weltweite Bekanntheit, als er 1999 in der Liebeskömödie Notting Hill an der Seite von Hugh Grant zu sehen war und brillierte als Xenophilius Lovegood in Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 1.

Wo kann ich House of the Dragon streamen?

House of the Dragon könnt ihr auf Wow und Sky Q streamen. Jeweils in der Nacht von Sonntag auf Montag erscheint eine neue Folge, die dann auf Abruf bereit steht. Dazu haben für euch einen Episoden-Guide mit den deutschen Sendeterminen bereitgestellt.