House of the Dragon: Wer spielt Viserys I. Targaryen?

Im Game of Thrones-Prequel „House of the Dragon“ dreht sich zunächst alles um den König. Der heißt Viserys I. Targaryen und wenn ihr euch fragt, welcher Schauspieler die Figur in der HBO-Serie verkörpert, seid ihr hier genau richtig.

Viserys I. Targaryen in House of the Dragon

Darum geht’s: Viserys I. Targaryen sitzt auf dem Eisernen Thron und regiert Westeros. Allerdings beschäftigt ihn und das ganze Reich vor allem die Frage nach der Thronfolge. Denn Viserys I. Targaryen hat zwar eine Frau, aber zunächst keine männlichen Nachfahren.

Beziehungsweise stirbt die Königin Aemma bei der Geburt ihres Sohnes. Zu allem Unglück folgt der Neugeborene seiner Mutter auch noch kurze Zeit später in den Tod.

Aber wenigstens gibt es da immer noch Prinzessin Rhaenyra, die daraufhin auch kurzerhand zur Thronerbin ernannt wird. Was dem königlichen Bruder Daemon Targaryen überhaupt nicht passt.

Später heiratet Viserys I. Targaryen noch einmal und bekommt drei Söhne sowie eine weitere Tochter. Theoretisch kämen diese Söhne jetzt als Thronfolger in Frage, wenn da nicht Rhaenyra wäre.

Dieser Schauspieler spielt Viserys Targaryen

Hinter Viserys I. Targaryen in „House of the Dragon“ verbirgt sich der Schauspieler Paddy (Patrick) Considine. Der könnte euch bekannt vorkommen, weil er wirklich kein unbeschriebenes Blatt in der Welt der Schauspielerei mehr ist.

So sieht Viserys Targaryen in House of the Dragon aus. © HBO/Sky

Zum Beispiel könntet ihr Paddy Considine aus einigen britischen Filmen wie Hot Fuzz oder The World’s End kennen. Auch in „Das Bourne Ultimatum“ oder „Pride“ war der Schauspieler bereits auf der großen Leinwand zu sehen.

Aber das war natürlich noch nicht alles. In der Serie Peaky Blinders absolviert der Viserys I. Targaryen-Schauspieler ebenfalls diverse Auftritte, und zwar als Father John Hughes.

Falls euch der Ser Harrold Westerling-Schauspieler aus „House of the Dragon“ bekannt vorkommt, könnt ihr in diesem PlayCentral-Artikel nachlesen, woran das liegt. Ansonsten findet ihr hier alle Infos dazu, wo ihr die Prequel-Serie zu Game of Thrones streamen könnt.