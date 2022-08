© HBO – „House of the Dragon“

In House of the Dragon kommt direkt in der ersten Folge ein Schauspieler vor, den ihr vielleicht kennt. Falls euch der Mime von Ser Harrold Westerling auch so bekannt vorkommt, seid ihr nicht allein: Wir klären, wo ihr Graham McTavish vielleicht schon einmal gesehen habt.

House of the Dragon: Das ist Ser Harrold Westerling im Game of Thrones-Prequel

Darum geht’s: In „House of the Dragon“ taucht direkt in der ersten Folge eine Figur namens Ser Harrold Westerling auf. Der wird von Graham McTavish gespielt, der bereits in vielen Filmen oder Serien zu sehen und zu hören war.

Wer ist Ser Harrold Westerling? Bei Ser Harrold Westerling handelt es sich um ein Mitglied der königlichen Garde. Er hat sowohl unter König Jaehaerys Targaryen (Michael Carter) als auch unter Viserys I. (Paddy Considine) gedient und wurde irgendwann zum Lord Commander der Kingsguard ernannt.

In Episode 1 von House of the Dragon sehen wir Ser Harrold Westerling, wie er Rhaenyra Targaryen (Milly Alcock) empfängt, als sie von einem Ritt auf ihrem Drachen Syrax zurückkehrt. Später scheint er seiner Loyalität gegenüber der Prinzessin Ausdruck zu verleihen, die die für den König offenbar übersteigt – das könnte noch wichtig werden.

Wieso kommt mir der House of the Dragon-Schauspieler so bekannt vor?

Die Antwort ist einfach: Ser Harrold Westerling wird von Graham McTavish gespielt. Der verdingt sich schon seit 1986 als Schauspieler und war dementsprechend bereits in sehr vielen Produktionen zu sehen.

Unter anderem soll es sich bei dem „House of the Dragon“-Schauspieler um die einzige Person handeln, die neben Sylvester Stallone sowohl in den Rocky-, als auch in den Rambo-Filmen zu sehen war.

Außerdem könntet ihr Graham McTavish auch in der The Witcher-Serie gesehen haben. Dort tritt er als Sigismund Dijkstra in Erscheinung. In der Castlevania-Serie auf Netflix spricht er Dracula höchstpersönlich, in Lucifer, Preacher sowie Outlander mischt der Schauspieler ebenfalls mit.

Last, but not least kennt ihr Graham McTavish wahrscheinlich auch aus den Der Hobbit-Filmen. Darin verkörpert der Schauspieler aus „House of the Dragon“ nämlich den Zwerg Dwalin.

Außerdem war seine Stimme bereits in haufenweisen Videospielen zu hören: Unter anderem könnte euch zumindest die Stimme aus Uncharted 3 und 4, CoD Modern Warfare 3, „Star Wars: The Old Republic“, „Assassin’s Creed 3“ oder „The Order: 1886“ bekannt vorkommen.

Wie gefällt euch die erste Folge des Game of Thrones-Spinoffs? Werdet ihr weiter schauen?