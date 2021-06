Fans der düsteren Anime-Serie Castlevania durften sich im Mai 2021 auf eine 4. Staffel der Vampir-Serie auf Netflix freuen. Die neuen Folgen lieferten ein Wiedersehen mit dem Vampirjäger Trevor Belmont des Belmont-Clans als letzten seiner Art, der mit seinem Team, die Magierin Sypha Belnades und Draculas Sohn Alucard, sich nach dem Tod des brutalen Dracula neuen Gefahren stellen müssen.

Wir zeigen euch, was uns in der 4. Staffel erwartet und wie die Zukunft der Serie nach dem Spieleklassiker „Castlevania“ von Konami aussieht.

Castlevania: So endet die finale 4. Staffel der Serie

Die düstere Horrorserie basiert auf der beliebten Videospielreihe von Konami. Im Mittelpunkt der Geschichte steht der Kampf des letzten überlebenden Mitglieds der Belmont-Familie gegen Vampire und Dämonen. Nach der 2. Staffel ist auch der Kampf gegen Graf Dracula mit dem Sieg über den wohl berühmtesten Vampir abgeschlossen. In der 3. und 4. Staffel stellen sich die drei Hauptfiguren, der Vampirjäger Trevor Belmont mit Magierin Sypha Belnades und Draculas Sohn Alucard, einer Reihe neuer Gegner aus dem Höllenfeuer.

Bereits zum Start der neuen Folgen bestätigte Netflix, dass die 4. Staffel gleichzeitig die letzte Staffel sein wird: Das Helden-Team hat alle Hände voll damit zu tun, die Anhänger Draculas aufzuhalten, ihren großen Vampirfürsten wieder zum Leben zu erwecken. Unterdessen versuchen andere Gegenspieler wie Camilla die Macht an sich zu reißen und die ganze Welt zu erobern. Zudem haben die drei Helden mit dem Schmiedemeister Isaac alle Hände voll damit zu tun, die Monster aus Draculas Armee zu bekämpfen, die den Menschen schwer zu schaffen machen.

Als sie ein Ritual zur Wiederbelebung Draculas als Rebis vereiteln können, kehrt wieder Frieden in die Welt ein. Gemeinsam gründen sie ein Dorf um das Schloss herum. Doch die Gegner haben es dennoch geschafft, heimlich und unbemerkt mit den Seelen der Verstorbenen Dracula und seine Frau wieder zum Leben zu erwecken. Nachdem das Trio die Dämonen und Geister erfolgreich niedergeschlagen hat, gibt es ein Wiedersehen mit Dracula und seiner Frau in neuartiger Form. Doch Trevor Belmont stellt sich diesem alchemistischen Konstrukt mit aller Macht entgegen.

Castlevania: Keine Staffel 5 geplant!

Netflix hat bereits zum Start der 4. Staffel bestätigt. dass die Serie „Castlevania“ von Produzent Adi Shankar mit den neuen Folgen ein Ende finden wird. Eine Staffel 5 wird es demnach nicht geben. Doch damit ist mit dem Franchise noch lange nicht Schluss!

Der Streamingdienst hat bereits im Vorfeld Interesse an einem kompletten Castlevania-Universum geäußert. Auch wenn die Story um Vampirjäger Trevor Belmont angeschlossen wurde, so gibt es bereits erste Ideen für neue Geschichte und neue Charaktere – etwa in Form eines Spin-offs oder Prequel. Weitere Details dazu wurden aber noch nicht verraten.

The Legend of Zelda-Serie bei Netflix sehr wahrscheinlich, meint Castlevania-Macher

Während die bisherige Netflix-Serie vor allem auf dem NES-Klassiker Castlevania 3: Dracula’s Curse und „Castlevania: Curse of Darkness“ basiert, bietet sich eine Prequel-Serie etwa nach dem Spiel „Castlevania: Lament of Innocence“ an. Die Story erzählt von den Urahnen von Trevor, Leon Belmont. Somit könnten die Ursprünge des jahrhundertelangen Kampfes der Belmonts gegen Dracula im Mittelpunkt einer neuen Serie stehen.

Die Spielvorlage liefert aber auch genügend Material für eine Sequel-Serie oder Spin-offs. Wie sich Netflix nun entscheiden wird, bliebt spannend. Wir werden euch natürlich auf PlayCentral.de dem Laufenden halten.

