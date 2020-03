Castlevania: Netflix bestätigt 4. Staffel der Vampir-Serie

Fans der düsteren Anime-Serie Castlevania dürfen sich auf weitere Folgen freuen. Die aktuelle dritte Staffel ist gerade erst auf dem Streamingdienst angelaufen, schon folgt seitens Netflix die offizielle Bestätigung der 4. Staffel der Vampir-Serie.

Vor wenigen Wochen erst meldete sich in den neuen Folgen der dritten Staffel der letzte verbliebene Vampirjäger Trevor Belmont des Belmont-Clans mit seinem Team, die Magierin Sypha Belnades und Draculas Sohn Alucard, zurück, um sich nach dem Tod des brutalen Dracula den neuen Gefahren zu stellen.

Die drei lassen sich in einem Dorf nieder, das ein dunkles Geheimnis hütet. Schon bald bekommen sie es mit neuen Gegenspielern zu tun und finden weitere Verbündete im Kampf gegen das Böse. Dabei spielt ein rätselhaftes Symbol eine große Rolle. Am Ende wird das Portal der Hölle geöffnet und eine neue düstere Macht gilt es niederzustrecken.

Die Netflix-Serie basiert lose auf dem Spieleklassiker Castlevania III: Dracula’s Curse. Für die Umsetzung ist Produzent Adi Shankar gemeinsam mit dem bekannten Comic-Autor Warren Ellis („Hellstorm“) verantwortlich. Die Synchronstimmen der einzelnen Figuren übernehmen im Original Richard Armitage (Trevor Belmont), James Callis (Alucard) und Alejandra Reynoso (Sypha Belnades).

Die dritte Staffel der Animationsserie „Castlevania“ umfasst zehn Folgen, mehr als die vorangegangenen Staffeln. Ob Staffel 4 ebenso viele Folgen beinhalten wird, steht noch aus. Auch wurde bei der Ankündigung noch kein konkreter Release-Termin verraten. Man darf aber davon ausgehen, dass sie nicht vor 2021 an den Start gehen wird.