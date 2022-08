In der neuen Game of Thrones Prequel-Serie House of the Dragon stellt sie eine der wichtigsten Figuren aus dem Hause Targaryen dar: Rhaenys Targaryen.

Die Cousine von König Viserys I. Targaryen wird in der Serie von Eve Best dargestellt und ist maßgeblich am Machtstreben der Familie Targaryen beteiligt. Wir stellen euch den neuen Charakter aus George R.R. Martins Fantasyepos einmal vor.

Rhaenys Targaryen in House of the Dragon

In der Vorlage von George R.R. Martin ebenso wie in der neuen GoT-Serie „House of the Dragon“ gehört Rhaenys Targaryen zu den wichtigsten Charakteren der Handlung.

Prinzessin Rhaenys aus dem Hause Targaryen ist die einzige Tochter von Kronprinz Aemon Targaryen und seiner Gemahlin Joslyn Baratheon.

Als Cousine von König Viserys I. und Prinz Daemon Targaryen hat sie ebenfalls einen Anspruch auf den Eisernen Thron und die Herrschaft über die Sieben Königslande, jedoch wurde sie aufgrund ihres Geschlechts zugunsten ihres Cousins Viserys übergangen. Stattdessen erhält sie vom Volk den Titel Königin der Herzen.

Tanz der Drachen und das Erbe der Targaryen

Mit ihrem Ehemann Lord Corlys Velaryon, Meister der Schiffe und Mitglied des Kleinen Rats, und ihren beiden Kindern Laena und Laenor strebt sie weiterhin Einfluss am Hofe und dem Machtstreben der Targaryens an.

Als sie jedoch ihres Erbes beraubt wurde, ziehen die Velaryons zornig vom Königshof weg. Ihre Tochter Laena sollte schließlich die neue Gemahlin von König Viserys werden, dessen Wahl jedoch auf Alicent Hohenturm fiel. Stattdessen heiratet Laena Viserys’ Bruder Daemon und ihr Sohn Laenor nimmt Viserys’ Tochter und Erbin Rhaenyra Targaryen zur Gemahlin.

Beim sogenannten Tanz der Drachen, bei dem es um das Erbe und die Thronnachfolge über die Sieben Königslande geht, spielt sie und ihr Halbbruder Aegon II. Targaryen einen wichtigen Part.

Rhaenys wird als klug und tüchtig beschrieben, die ein feuriges und stolzes Wesen besitzt. Selbst im Alter ist sie verwegen und furchtlos. Sie besitzt eine Rüstung aus Stahl und Kupfer und ist zudem Reiterin des Drachen Meleys.

