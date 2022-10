House of the Dragon: Wer ist Aemond Targaryen? Daher kennt ihr den Schauspieler

Wir nähern uns mit großen Schritten dem Staffelfinale von House of the Dragon. Die letzte Folge des erfolgreichen Game of Thrones-Prequels wird schon am kommenden Montag bei Sky/WOW an den Start gehen.

Im Verlauf der bisherigen 9 Episoden haben wir mehrere Zeitsprünge durchlebt – den letzten großen in Folge 8. Gerade für die jüngeren Charaktere der Serie geht damit immer ein Besetzungswechsel einher – so auch für die Rolle des Aemond Targaryen.

Wer ist Aemond Targaryen in House of the Dragon?

Aemond Targaryen ist der zweitgeborene Sohn von König Viserys und dessen zweiter Gemahlin Lady Alicent Hohenturm. Als Kind wird er von seinem älteren Bruder Aegon und seinen Neffen (Rhaenyras Söhne) Lucerys und Jacaerys oft aufgezogen und verspottet – auch weil er als einziger unter ihnen noch keinen eigenen Drachen hat.

Aemond will sich dies irgendwann nicht länger bieten lassen und bemächtigt sich Vhagars, dem Drachen der verstorbenen Prinzessin von Driftmark, Laena Velaryon. Als es infolge dessen zu einer Auseinandersetzung zwischen Laenas Töchtern, Rhaenyras Söhnen und Aemond kommt, sticht Lucerys Aemond ein Auge aus.

Wer ist der Schauspieler des erwachsenen Aemond Targaryen?

Nach diesen Geschehnissen folgt ein Zeitsprung von 6 Jahren. Aus dem Kind Aemond ist ein junger Mann geworden, der zugleich belesen, ambitioniert und voller Groll auf seine „Bastard“-Neffen ist. Außerdem trägt er inzwischen eine Augenklappe. Doch wer steckt darunter?

Ewan Mitchell in „The Last Kingdom“ © Netflix

Seit Episode 8 wird Aemond von dem britischen Schauspieler Ewan Mitchell verkörpert. Diesen kennen einige vielleicht schon aus der erfolgreichen Netflix-Serie The Last Kingdom. Dort spielte er von 2017 bis 2022 Osferth, den unehelichen Sohn König Alfreds, der sich schließlich Uthred von Bebbanburg anschloss.

Erste Erfolge feierte Mitchell als Billy Taylor in der britischen Fernsehserie „The Halcyon“, die hierzulande ausschließlich bei MagentaTV verfügbar ist. Mit der Rolle des Aemond Targaryen dürfte der 25-jährige Ewan Mitchell endgültig den internationalen Durchbruch schaffen.

Wie es mit Aemond und dem übrigen Haus Targaryen weitergeht, erfahren wir am Montag, den 24. Oktober, im großen Staffelfinale von „House of the Dragon“.