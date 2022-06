Game of Thrones erhält wohl noch einen weiteren Ableger. Der dreht sich vor allem um Jon Snow (Kit Harington). Zumindest plant HBO ein derartiges Spin-off, das noch dazu eine direkte Fortsetzung der Ereignisse aus der ursprünglichen Serie werden soll.

Game of Thrones-Fortsetzung rund um Jon Snow geplant

Darum geht’s: „Game of Thrones“ zählt zu den erfolgreichsten Serien, die je produziert wurden. Dementsprechend dürfte es wohl die wenigsten Fans wundern, dass seit dem Ende der letzten Staffel fleißig an Sequels, Prequels, Spin-offs und anderen Adaptionen gearbeitet wird. Mit „House of the Dragon“ steht uns schon dieses Jahr die erste neue Serie ins Haus.

Game of Thrones: Spin-off House of the Dragon kommt im Sommer zu HBO und Sky Deutschland

Eigene Jon Snow-Serie? Laut Berichten vom Hollywood Reporter und Variety wird bei HBO aktuell aber noch eine weitere Serie entwickelt. Die würde sich mehr oder weniger direkt an die Ereignisse aus Game of Thrones anschließen. Außerdem soll sie sich vor allem um eine Figur drehen, die alle Fans sehr gut kennen dürften (auch wenn sie selbst laut Gerüchten notorisch schlecht informiert ist): Jon Snow.

Hier könnt ihr euch nochmal den ersten Teaser-Trailer zum Game of Thrones-Prequel ansehen:

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Jon Snow eignet sich ideal für den nächsten Game of Thrones-Ableger

Bei Jon Snow handelt es sich um eine der beliebtesten Figuren aus Game of Thrones. Darum wirkt auch die Entscheidung, dem Charakter einen eigenen Serien-Ableger zu spendieren, nicht besonders überraschend. Im Gegenteil. Auch das Ende der Story in der achten Staffel Game of Thrones bietet auf jeden Fall genügend Anschlussmöglichkeiten.

Achtung, Spoiler! Wie alle wissen, die das große Finale von „Game of Thrones“ gesehen haben, wird Jon Snow aus Westeros verbannt. Er verschwindet daraufhin gen Norden, um mit den sogenannten Wildlingen nördlich der Mauer zu leben. Allerdings handelt es sich bei Jon Snow eigentlich um Aegon Targaryan, der ein Anrecht auf den Eisernen Thron in King’s Landing hätte. Das bietet jede Menge Potential für eine spannende Fortsetzung der Geschichte.

Wann kommt die Serie? Das steht noch nicht fest. Aktuell wissen wir noch nicht einmal, ob sie überhaupt wirklich produziert wird. Bisher handelt es sich dabei lediglich um Pläne, die erst noch in die Tat umgesetzt werden müssen. Sollte das passieren, dürfte es aber auf jeden Fall noch mehrere Jahre dauern, bis wir das neue „Game of Thrones“-Produkt zu Gesicht bekommen.