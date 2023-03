Eine der rührendsten und schönsten Szenen in The Last of Us ist die mit der Giraffe. Wenig überraschend also, dass sie es auch in die HBO-Verfilmung des Spiels als Serie geschafft hat. Aber wie haben die Macher*innen es geschafft, dass sie so aussieht, wie sie aussieht? Neil Druckmann erklärt den Entstehungsprozess der Kult-Szene.

The Last of Us-Serie: Ja, die Giraffe war tatsächlich echt

Darum geht’s: Eine der mit Sicherheit berühmtesten Szenen aus dem The Last of Us-Spiel ist die, in der Joel (Pedro Pascal) und Ellie Giraffen begegnen. Die bewegen sich einfach so frei durch die postapokalyptische Welt und nähern sich den beiden Menschen sogar.

Dieser Augenblick ist besonders emotional berührend und schön, weil es natürlich sehr selten in der Welt von „The Last of Us“ ist, eine so natürliche Schönheit erleben zu können. Die Giraffen wirken wie unberührt von den Problemen der Menschen und Ellie (Bella Ramsey) sieht sie in einem Augenblick, als es ihr nicht gut geht.

So sieht die Giraffen-Szene im The Last of Us-Spiel aus. © SIE/Naughty Dog

Mit echtem Tier gedreht: In der HBO-Verfilmung wurde für diese Szene tatsächlich mit einer echten Giraffe gedreht. Um das zu ermöglichen, wurde ein Bluescreen im Zoo von Calgary aufgebaut. Vor diesem Hintergrund wurde die Giraffe dann gefilmt.

Die Dreharbeiten wurden also gewissermaßen zur Giraffe und in den Zoo gebracht und nicht umgekehrt: Die Giraffe musste nicht zum Set transportiert werden. Das dürfte für das Tier auch am wenigsten schädlich gewesen sein.

Aber auch CGI mit dabei: Neil Druckmann erklärt im Kinda Funny-Screencast, dass zwar mit der echten Giraffe gearbeitet wurde, aber auch ein paar technische Tricks dabei geholfen haben. Es sind also nicht alles praktische Effekte, sondern auch ein paar CGI-Hilfsmittel.

Wie gefällt euch die erste Staffel und die Giraffenszene? Hättet ihr gedacht, dass das ein echtes Tier war?