Achtung, es folgen Spoiler: In Folge 9 von The Last of Us müssen Joel und Ellie ihre bisher wohl größte Herausforderung bewältigen und sicherstellen, dass ihre bisherigen Bemühungen nicht umsonst waren. Wie nah das am PlayStation-Original ist, schauen wir uns nachfolgend in unserem Vergleich an.

Ankunft in Salt Lake City

Der Anfang des Staffelfinales zeigt uns Ellies Mutter Anna und somit einen Charakter, den wir in der Vorlage nicht gesehen haben. Es gab zwar Pläne für ein Prequel rund um Ellies Eltern, allerdings sollten diese Gedankenspiele letztendlich im Sande verlaufen, denn das Projekt wurde nie realisiert.

Die anschließenden Szenen mit unserer jungen Protagonistin und ihrem Begleiter Joel wurden dafür ziemlich genau aus dem Game übernommen. Wir sehen, wie Ellie eine Giraffe füttert, wie unsere „The Last of Us“-Heldin mit ihrer Vaterfigur in die Ferne sieht und wie beide der Herde hinterherschauen. Zudem wurden die Outfits der beiden Figuren 1:1 aus dem Spiel übernommen.

Ellie füttert eine Giraffe

Ellie füttert in Folge 9 eine Giraffe © SIE/Naughty Dog, HBO Dasselbe tut sie auch im Spiel © SIE/Naughty Dog

Ellie und Joel blicken in die Ferne

Joel und Ellie blicken in die Ferne © SIE/Naughty Dog, HBO Joel und Ellie genießen den Moment © SIE/Naughty Dog

Wiedersehen mit Marlene

Nachdem unser Hauptcharakterduo von einigen Männern überwältigt wurde, kommt es zu einem Wiedersehen mit Marlene und den Fireflys. Hierbei hangelt sich Folge 9 von „The Last of Us“ erneut eng an Handlungsgerüst des PlayStation-Originals entlang und stellt einige Szenen sehr akkurat nach.

Hierzu zählen etwa Joels Erwachen neben Marlene, das Blutbad, das er später im Krankenhaus veranstaltet und sein Eindringen in den OP, in dem Ellie gerade für den Eingriff vorbereitet wird. Zudem ist auch seine folgende Konfrontation mit der Firefly-Anführerin so in die Serie übernommen worden.

Joel wacht neben Marlene auf

Marlene ist in Joels Krankenzimmer © SIE/Naughty Dog, HBO Auch im PlayStation-Original ist Marlene bei Joel, wenn er aufwacht © SIE/Naughty Dog

Joel dringt in den OP ein

Joel bahnt sich seinen Weg in den OP © SIE/Naughty Dog, HBO Joel bedroht das Klinikpersonal © SIE/Naughty Dog

Joel bedroht Marlene

Joel richtet seine Waffe auf Marlene © SIE/Naughty Dog, HBO Dasselbe tut er in der Game-Vorlage © SIE/Naughty Dog

Schwörst du es?

Das Ende der Episode zeigt uns schließlich, wie Joel, nachdem er Marlene erschossen hat, in einem Truck eine Straße entlangfährt. Auf dem Rücksitz kommt, wie im PlayStation-Spiel, Ellie wieder zu sich und fragt ihn, was im Krankenhaus vorgefallen ist, woraufhin dieser sie größtenteils anlügt.

Die Dialoge wurden teils sehr akkurat aus dem Game übernommen, insbesondere ihr finales Gespräch, wenn sie schon fast wieder in Jackson angelangt sind. Dort stellt Ellie Joel zur Rede und will von ihm wissen, ob er ihr die Wahrheit erzählt habe. Daraufhin entgegnet er, er schwöre, die Wahrheit gesagt zu haben. Mit Ellies unsicherem Blick enden sowohl Folge 9 als auch das PlayStation-Original.

Joel fährt mit einem Auto

Joel fährt mit Ellie davon © SIE/Naughty Dog, HBO Auch im Spiel liegt Ellie auf der Hinterbank © SIE/Naughty Dog

Ellies zweifelnder Blick

Ellies zweifelnder Blick ist sowohl in der Serie… © SIE/Naughty Dog, HBO als auch im Spiel die finale Szene © SIE/Naughty Dog

Abgesehen vom Auftakt der Episode bewegt sich auch das erste Staffelfinale von „The Last of Us“ sehr nah an der bekannten Vorlage. Alle wichtigen Momente des finalen Abschnitts von Joels und Ellies Abenteuer wurden übernommen und in der Regel sehr akkurat in der TV-Serie umgesetzt.

Die 1. Staffel von „The Last of Us“ könnt ihr hierzulande bei Sky Deutschland und WOW ansehen. Season 2 ist bereits bestätigt, hat gegenwärtig noch keinen genauen Starttermin.