The Last of Us-Serie: Bella Ramsey beweist den Fans, dass sie sehr wohl Gitarre spielen kann!

Die gefeierte HBO-Serie The Last of Us brach sämtliche Rekorde und zählt neben „Game of Thrones“ zu den erfolgreichsten Serienproduktionen des US-Senders. Kein Wunder, dass nach nur einer Staffel noch lange nicht Schluss ist!

Schließlich basiert das apokalyptische Drama auf dem gleichnamigen PlayStation-Spielehit von Naugthy Dog. Auch hier gab es mit The Last of Us Part II eine Fortsetzung, die nun die Grundlage für die 2. Staffel darstellt – vielleicht sogar noch eine 3. Staffel, doch dazu später.

Während die Produktion der neuen Folgen mit Ellie und Joel bereits in vollem Gang ist, macht derzeit ein Video von Ellie-Darstellerin Bella Ramsey (per YouTube) die Runde – was Fan-Herzen zahlreicher TLOU-Spieler höher schlagen lassen dürfte: Der GoT-Star zupft die Gitarre – ganz so wie ihre Figur in den Games auch! Seht hier, wie sie sich dabei anstellt:

Die Aufnahme ist bereits zwei Jahre alt und ist Teil einer Video-Reihe bei YouTube von Bella Ramsey, wo sie den Song Oceans zum Besten gibt, der bereits auf über eine Millionen Klicks kommt. Wer also befürchtet hat, die Britin könne keine Gitarre spielen wie ihr alter Ego in den Games, der wird hier eines Besseren belehrt! Selbst in Staffel 1 hatte sie bereits eine Gitarre in der Hand…

The Last of Us 2: Was wir in den neuen Folgen erwarten dürfen

Schon die erste Staffel mit sämtlichen neun Episoden überzeugte die große Fangemeinde und Zuschauer gleichermaßen mit einer Detail getreuen Nachbildung der Game-Vorlage, von ikonischen Szenen, das Setting bis hin zu den Dialogen, die eins zu eins aus der Spielvorlage stammen. Kein Wunder, entwickelt der TLOU-Spielentwickler und Naugthy Dog-Chef Neil Druckmann die Serienadaption maßgeblich selbst, dazu gehören auch die Drehbücher.

Mit dem Video bestätigt Bella Ramsey einmal mehr, dass sie sehr wohl als Ellie in Staffel 2 zurückkehren wird und räumt damit endgültig mit den zahlreichen Gerüchten über ihre Person und eine mögliche Neubesetzung aus. Die junge Britin, die vielen noch als tapfere junge Herrscherin aus „Game of Thrones“ bekannt sein dürfte, wurde anfangs von vielen Fans und Kennern der Games kritisch beäugt, da sie angeblich nicht für die Rolle der Ellie geeignet sei.

Doch die mutige junge Schauspielerin hat ihren Kritikern mehr als deutlich gezeigt, was sie drauf hat und das sie sehr wohl für die Rolle der Ellie eine geeignete Besetzung ist. Nicht zuletzt ist Neil Druckmann von ihrer Darstellung überzeugt und nennt sie einen Glücksgriff.

TLOU Staffel 2 kündigt umstrittenen Charakter an: Abby

Druckman bestätigte zudem mit einem kurzen Tweet und einem ersten Bild zu Staffel 2, dass wir auf ein Wiedersehen mit Abby hoffen dürfen. Die zweite Staffel/ das zweite Game setzt einige Jahre später ein und zeigt die Konsequenzen für Ellie und Joel nach dem großen Finale der ersten Staffel/ dem ersten Game.

Nachdem Joel am Ende Ellies Leben retten konnte, begibt sich Abby als Tochter des getöteten Chirurgen der Fireflies auf die Suche nach den Mördern ihres Vaters.

Nach einem erschütternden Vorfall, begibt sich wiederum Ellie auf einen gewaltsamen Rachefeldzug mit zerstörerischen Folgen und moralischen Konflikten. Schon bald fällt es ihr schwer, zwischen Richtig und Falsch zu unterscheiden.

Kenner der Spielvorlage wissen nur allzu gut, was sie erwarten dürfen. Für alle anderen gilt es, sich ebenso auf ein weiteres gefährliches Abenteuer mit unseren beiden Helden in einer Welt von Mutanten und Kreaturen zu freuen, die nicht die einzigen Gegner sein werden. Mit einem Start der 2. Staffel von TLOU ist nicht vor 2024 zu rechnen.

Zudem stellte Druckman in Aussicht, vielleicht sogar noch eine 3. Staffel zu drehen, da inhaltlich das zweite TLOU-Game so viel mehr zu bieten habe, dass nicht alles in eine Staffel passt. Wir dürfen also gespannt sein!

