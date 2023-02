In der aktuellen Episode 6 mit dem Titel „Kin“ der gefeierten The Last of Us-Serie – bei HBO und hierzulande bei Sky WOW – treffen unsere Helden Joel (Pedro Pascal) und Ellie (Bella Ramsey) in Jackson, Wyoming ein. Während das lang erwartete Familientreffen mit Joels Bruder Tommy (Gabriel Luna) und dessen Frau Maria (Rutina Wesley) im Zentrum der Geschichte steht, gibt es eine weitere Überraschung in der neuen Folge zu entdecken.

The Last of Us Episode 6: Ist das etwa Dina?

Aufmerksame Fans wollen die aus der Spielvorlage The Last of US Part II bestens bekannte Figur Dina in der Serie entdeckt haben. In einer gezeigten Szene lernt Ellie das Mädchen kennen, die dem aus dem Spiel zum Verwechseln ähnlich sieht. Hier gibt es den passenden Ausschnitt dazu, der nur wenige Sekunden lang ist:

Fans feiern im Internet bereits den möglichen Dina-Cameo-Auftritt als weiteren Indiz dafür, was uns in der 2. Staffel erwarten wird. Dina ist Ellies große Liebe im zweiten TLOU-Game, der Kuss zwischen den Mädchen löste damals wilde Diskussionen unter den Fans aus. Selbst Shannon Woodward, die Dina in dem PlayStation-Titel verkörpert, twittert aufgeregt:

„Oh damn was that Dina.“

Inzwischen hat Showrunner Craig Mazin („Chernobyl“) die ersten Gerüchte bestätigt, dass es sich bei dem besagten Auftritt der Schauspielerin tatsächlich um eins von vielen Easter Eggs der TLOU-Serie handele – auch wenn er nicht ins Detail gehen wollte oder den Cameo-Auftritt von Dina bestätigte.

Neil Druckman ergänzt im TLOU-Serien Podcast, dass Dina an einer Stelle im zweiten Game davon erzählt, wie sie Ellie das erste Mal gesehen hat. Es spricht also viel dafür, dass wir eben eine der wichtigsten Charaktere aus der Spielvorlage gesehen haben.

Wer ist die Dina-Darstellerin Paolina Hernandez van Kleef?

Inzwischen wurde von Seiten der Fans bereits die passende Dina-Darstellerin aus der TLOU-Serie ausfindig gemacht. Offenbar handelt es sich dabei um die noch wenig bekannte Paolina Hernandez van Kleef, die im Abspann der Episode 6 nur als „starrendes Mädchen“ („Staring Girl“) aufgeführt wird.

Die 26-jährige Newcomerin Paolina Hernandez van Kleef ist in Toronto, Kanada geboren und spielte bereits in vereinzelten TV-Serien und Filmen sowie auf der Theaterbühne mit. Ihr Debüt feierte sie im Kurzfilm „Yasmina“ aus dem Jahr 2018.

Neben der TLOU-Serie wird sie laut IMDb als nächstes in der Netflix-Serie „The Night Agent“ mitspielen. Mit ihrem Debüt in der HBO-Erfolgsserie dürfte sich ihre Popularität recht schnell ändern und weitere Schauspielangebote ins Haus flattern.