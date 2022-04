Jetzt steht es fest: Der US-Sender HBO hat den Starttermin für die neue Serie House of the Dragon bekannt gegeben. Die Prequel-Serie des Erfolgsformats Game of Thrones geht bereits im August an den Start, früher als bislang angenommen.

Damit greift der US-Sender Konkurrent Amazon vor und zeigt das viel beachtete Spin-off nach der George R. R. Martins „Das Lied von Eis und Feuer“-Saga noch vor der mit Spannung erwarteten Herr der Ringe–Serie, die am 2. September 2022 auf dem Streamingdienst an den Start geht.

Wann kommt „Game of Thrones“-Prequel „House of the Dragon“ nach Deutschland?

Sky übernimmt die Premiere des neuen vielbeachteten Serienhits und zeigt die erste Staffel ab dem 21. August 2022 über Sky Q und Sky Ticket, zeitgleich zur US-Premiere bei HBO. Im TV geht dann ein Tag später am 22. August 2022 die erste Folge bei Sky Atlantic an den Start, wahlweise in deutscher Synchronisierung und englischen Originalton.

Die erste Staffel von „House of the Dragon“ umfasst 10 Episoden. Als Motiv für das Plakat der Serie wird – sehr zur Freude der Fans – ein goldenes Drachenei gezeigt:

Erste Story-Details zu House of The Dragon

Worum geht es in „House Of The Dragon“? Die Handlung spielt rund 200 Jahre vor den Ereignissen von GoT und erzählt von dem legendären Tanz der Drachen. Schon damals entbrannte ein gewaltiger Machtkampf um die Sieben Königreiche nicht nur unter den Lords von Westeros. Insbesondere in der eigenen Familie der Targaryens gibt es gleich mehrere Anwärter auf den Thron, was unter den Nachkommen des Königs Viserys Targaryen (Paddy Considine) Zwietracht sät.

Matt Smith und Emma D’Arcy als Prinz Daemon Targaryen und Prinzessin Rhaenyra Targaryen © HBO

Hervor tun sich dabei seine Tochter Rhaenyra (Emma D’Arcy), ihr Halbbruder Aegon II. Viserys, Sohn seiner zweiten Ehefrau Alicent Hohenturm (Olivia Cooke) sowie der Bruder des Königs, Prinz Daemon Targaryen (Matt Smith). Ihre Bündnisse mit anderen Familien sorgten dafür, dass ganz Westeros in den Krieg der Targaryens hineingezogen wurden.

Game of Thrones-Star Peter Dinklage kritisiert die Macher der Prequel-Serie House of the Dragon

Hier könnt ihr den ersten Trailer noch einmal im Original sehen:

Die Besetzung von House of the Dragon – wer spielt mit?

Inzwischen steht die erste Besetzung zu den wichtigsten Charakteren fest:

König Viserys I Targaryen – Paddy Considine

– Paddy Considine Prinz Daemon Targaryen – Matt Smith

– Matt Smith Prinzessin Rhaenyra Targaryen – Emma D’Arcy

– Emma D’Arcy Ritter Otto Hightower – Rhys Ifans

– Rhys Ifans Alicent Hightower , Tochter von Ritter Hightower und Gemahlin des Königs – Olivia Cooke

, Tochter von Ritter Hightower und Gemahlin des Königs – Olivia Cooke Lord Corlys Velaryon , Kommandant der Königsgarde – Steve Toussaint

, Kommandant der Königsgarde – Steve Toussaint Prinzessin Rhaenys Velaryon , Ehefrau von Lord Corlys Velaryon – Eve Best

, Ehefrau von Lord Corlys Velaryon – Eve Best Mysaria (auch als Lady Mysaria bekannt), Geliebte von Prinz Daemon Targaryen – Sonoya Mizuno

(auch als Lady Mysaria bekannt), Geliebte von Prinz Daemon Targaryen – Sonoya Mizuno Ser Criston Cole (Kriston der Königsmacher), Lord Kommandant der Königsgarde – Fabien Frankel

(Kriston der Königsmacher), Lord Kommandant der Königsgarde – Fabien Frankel Prinzessin Rhaenyra Targaryen (jüngere Version) – Milly Alcock

(jüngere Version) – Milly Alcock Alicent Hightower (jüngere Version) – Emily Carey

„House of the Dragon“ wird von dem preisgekrönten „GoT“-Regisseur Miguel Sapochnik („GoT“-Folgen „Battle of the Bastards“ und „The Long Night“) gemeinsam mit Drehbuchautor Ryan Condal („Colony“, „Hercules“) entwickelt. Maßgeblich beteiligt an der neuen Serie ist der Buchautor George R.R. Martin selbst, auf dessen neuestes Werk „Fire & Blood“ die Serie basiert.

