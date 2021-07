Die erfolgreiche und weltweit gefeierte Fantasyserie Game of Thrones nach der George R. R. Martins „Das Lied von Eis und Feuer“-Saga erhält ein eigenes Serien-Universum: Bereits kurz nach der finalen 8. Staffel kündigte der US-Sender HBO erste Pläne für mindestens eine Prequel-Serie an.

Den Anfang macht nun House of the Dragon über die Anfänge von Westeros. Im Mittelpunkt steht die Geschichte der Targaryens und ihren Drachen sowie der Beginn ihrer Herrschaft über die Sieben Königreiche, Jahrhunderte vor den Ereignissen von „GoT“.

Inzwischen nimmt die Produktion Form an und verspricht den Fans ein Wiedersehen mit vielen aus den Buchvorlagen bekannten Charakteren. Wir stellen euch die erste Besetzung und sämtliche Neuzugänge vor, die bislang bekannt sind.

Der Cast in House of the Dragon – Liste

Wer spielt in der „Game of Thrones“ Prequel-Serie mit? Im Mittelpunkt der Handlung steht Daenerys Targaryens Vorfahre, Prinz Daemon Targaryen (Matt Smith) und seine Gemahlin Prinzessin Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy). Daemon ist der jüngere Bruder von König Viserys Targaryen und gilt als Thronfolger des Familienoberhauptes. Sein ärgster Widersacher ist Ritter Otto Hightower (Rhys Ifans) aus dem Hause Hightower, die rechte Hand des Königs.

Matt Smith und Emma D’Arcy als Daemon Targaryen und Rhaenyra Targaryen © HBO

Welche Charakteren sonst noch alles dabei sind, führen wir euch in dieser Liste einschließlich der schauspielerischen Besetzung auf:

König Viserys I Targaryen – Paddy Considine

– Paddy Considine Prinz Daemon Targaryen – Matt Smith

– Matt Smith Prinzessin Rhaenyra Targaryen – Emma D’Arcy

– Emma D’Arcy Prinz Aegon II Targaryen – noch ohne Besetzung

– noch ohne Besetzung Ritter Otto Hightower – Rhys Ifans

– Rhys Ifans Alicent Hightower , Tochter von Ritter Hightower und Gemahlin des Königs – Olivia Cooke

, Tochter von Ritter Hightower und Gemahlin des Königs – Olivia Cooke Lord Corlys Velaryon , Kommandant der Königsgarde – Steve Toussaint

, Kommandant der Königsgarde – Steve Toussaint Prinzessin Rhaenys Velaryon , Ehefrau von Lord Corlys Velaryon – Eve Best

, Ehefrau von Lord Corlys Velaryon – Eve Best Mysaria (auch als Lady Mysaria bekannt), Geliebte von Prinz Daemon Targaryen – Sonoya Mizuno

(auch als Lady Mysaria bekannt), Geliebte von Prinz Daemon Targaryen – Sonoya Mizuno Ser Criston Cole (Kriston der Königsmacher), Lord Kommandant der Königsgarde – Fabien Frankel

(Kriston der Königsmacher), Lord Kommandant der Königsgarde – Fabien Frankel Prinzessin Rhaenyra Targaryen (jüngere Version) – Milly Alcock

(jüngere Version) – Milly Alcock Alicent Hightower (jüngere Version) – Emily Carey

(jüngere Version) – Emily Carey und natürlich dürfen die Drachen der Targaryens nicht fehlen

Rhys Ifans und Olivia Cooke als Ritter Otto Hightower und Alicent Hightower © HBO

Darum geht es in House of the Dragon

Die Handlung spielt rund 300 Jahre vor den Ereignissen der „GoT“–Serie mit Jon Snow, Daenerys und Cersei und erzählt von der Vorgeschichte der Targaryens und ihren Drachen sowie ihrer Herrschaft über Westeros. Auch die Entstehung des Eisernen Throns soll ein Thema sein, um den sich am Ende ein folgenschwerer Machtkampf entwickelt.

Die Geschichte folgt König Viserys Targaryen, der von den Lords von Westeros dazu auserwählt, dem Alten König Jaeherys Targaryen im Großen Rat von Harrenhal zu folgen. Er wird als gutmütiger, freundlicher und anständiger Mann beschrieben, der das Vermächtnis seines Großvaters fortführen möchte.

Schon damals entbrannte ein gewaltiger Machtkampf um die Sieben Königreiche nicht nur unter den Lords von Westeros. Insbesondere in der eigenen Familie der Targaryens gibt es gleich mehrere Anwärter auf den Thron, was unter den Nachkommen des Königs Zwietracht sät. Hervor tun sich dabei seine Tochter Rhaenyra, ihr Halbbruder Aegon II. Viserys, Sohn seiner zweiten Ehefrau Alicent Hohenturm sowie der Bruder des Königs, Prinz Daemon Targarye. Sie sind maßgeblich am sogenannten Tanz der Drachen beteiligt. Ihre Bündnisse mit anderen Familien sorgten dafür, dass ganz Westeros in den Krieg der Targaryens hineingezogen wurden.

Steve Toussaint als Lord Corlys Velaryon © HBO

Wann kommt House of the Dragon nach Deutschland?

Die Serie „House of the Dragon“ wird von dem preisgekrönten „GoT“-Regisseur Miguel Sapochnik („GoT“-Folgen „Battle of the Bastards“ und „The Long Night“) gemeinsam mit Drehbuchautor Ryan Condal („Colony“, „Hercules“) und dem Buchautor George R.R. Martin nach dessen neuestes Werk „Fire & Blood“ entwickelt. Als weitere Regisseure sind Clare Kilner („The Alienist: Angel of Darkness“), Geeta V. Patel („The Witcher“-Serie) und Greg Yaitanes („Banshee“) mit an Bord. Für den passenden Soundtrack der Serie sorgt erneut der „GoT“-Komponist Ramin Djawadi („Westworld“).

Die erste Staffel umfasst 10 Episoden und soll voraussichtlich 2022 auf dem US-Sender HBO an den Start gehen. In Deutschland übernimmt voraussichtlich wieder Sky die Erstausstrahlung der Serie, wie schon bei „Game of Thrones“.

Dragons are coming.#HouseoftheDragon begins production in 2021. pic.twitter.com/Bxl763FVdY — Game of Thrones (@GameOfThrones) December 3, 2020